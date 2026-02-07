Ρωσία και Ουκρανία ολοκλήρωσαν χθες τον δεύτερο κύκλο συνομιλιών για επίτευξη εκεχειρίας, αλλά στο πεδίο η αντιπαράθεση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το πρωί ρωσικές επιθέσεις κατάφεραν πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία μείωσαν σήμερα την παραγωγή τους, καθώς στρατιωτικές δραστηριότητες επηρέασαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, αποσυνδέοντας τμήματα γραμμών του δικτύου διανομής.

Πλήγμα σε ρωσικό εργοστάσιο

Αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones έπληξαν ένα εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα πυραυλικού καυσίμου στην περιφέρεια Τβερ που βρίσκεται στη δυτική Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εξαρτήματα πυραυλικού καύσιμου για τους ρωσικούς πυραύλους τύπου κρουζ X-55 και X-101, αλλά κι άλλα εξαρτήματα πετρελαίου και αεροπορικού καυσίμου παράγονταν στην εργοστασιακή μονάδα που επλήγη. Από το πλήγμα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

“Ακόμη και μία προσωρινή διακοπή περιπλέκει την παραγωγή πυραυλικού καυσίμου και μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διατηρήσει την ένταση των πυραυλικών βομβαρδισμών στις πόλεις μας”, εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά σε τοποθεσία που φέρεται να βρίσκεται το εν λόγω εργοστάσιο.

Δείτε βίντεο

RT wartranslated «Ukraine’s SBU hit a plant in Redkino in Russia’s Tver region that makes fuel components for Kh-55 and Kh-101 missiles NV sources say. A large fire was confirmed by NASA FIRMS data. The facility is sanctioned by the US and UK. … https://t.co/PGNQcCucnb« — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) February 7, 2026