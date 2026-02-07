Η Ουκρανία έγινε στόχος το Σάββατο το πρωί μίας μεγάλης ρωσικής επίθεσης που στόχευσε το ενεργειακό δίκτυο της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει και περιοχές του Κιέβου που έχει δεχτεί ισχυρά πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ εκρήξεις έχουν σημειωθεί και στα δυτικά της χώρας.

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει πολλές φορές στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση ενώ οι θερμοκρασίες πέφτουν συχνά αρκετά κάτω από τους 0°C.

Ο στρατός της Πολωνίας ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ανέπτυξε αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση ρωσικών βομβαρδισμών με στόχο περιοχές στα σύνορα.

Το πρωί της Παρασκευής, ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας, στρατηγός Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στη Μόσχα, με το Κρεμλίνο να κατηγορεί το Κίεβο για την ενέδρα.

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών και η βιασύνη των ΗΠΑ

Ενώ στο πεδίο δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται. Χθες ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι. Το μόνο το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα ως αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η συμφωνία για ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων και η δέσμευση ότι θα υπάρξει και νέα συνάντηση.

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο, σύμφωνα με όσα διαρρέουν οι εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράσει την αισιοδοξία του για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «οι συνομιλίες ήταν πολύ καλές» και ότι «κάτι θα μπορούσε να γίνει».

Την ίδια στιγμή το Reuters αποκάλυπτε ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν για επίτευξη συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο και διεξαγωγή δημοψηφίσματος και εκλογών στην Ουκρανία τον Μάιο. Η διοίκηση Τραμπ θέλει να ξεμπερδεύει με τα «μέτωπα του εξωτερικού» καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, που είναι προτεραιότητα για τον πρόεδρο καθώς τα προγνωστικά δεν τον ευνοούν.

Η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία

Το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, καθώς οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές, υπό τις παρούσες συνθήκες, με μία από τις πηγές να τονίζει ότι «οι Αμερικανοί βιάζονται».

Η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία, για να προστατευθεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος και ανησυχεί επειδή, όπως λέει, το Κρεμλίνο δεν τηρεί το λόγο του στις συμφωνημένες εκεχειρίες. «Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», είπε μία πηγή.

Το πρόβλημα του «εδαφικού» παραμένει

Η Ρωσία χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ περίπλοκες» αλλά «εποικοδομητικές» και εκτίμησε ότι ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί «σύντομα».

Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να εγκαταλείψει όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού, με αντάλλαγμα ένα ενδεχόμενο πάγωμα της γραμμής του μετώπου.

Το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει την περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται οι κυριότερες άμυνές του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, αλλά ξέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχτεί τη θέση της Μόσχας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ενημερωθεί από τη διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας για τις «ευαίσθητες πτυχές των διαπραγματεύσεων που δεν μπορούσαν να συζητηθούν στο τηλέφωνο» και ανακοίνωσε ότι σήμερα Σάββατο θα συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

Εντωμεταξύ αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) μετέβη την Πέμπτη στη Μόσχα, για πρώτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια και την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου.

Αξιωματούχοι του οργανισμού που πριν είχαν συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνομίλησαν με τον ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, τον οποίον κάλεσαν να παρευρεθεί στη συνέλευση των υπουργών Εξωτερικών στην Ελβετία.

Πρέπει να «θυμίσουμε ότι ο οργανισμός αυτός υπάρχει και να ζητήσουμε» από τις 57 χώρες μέλη του «εάν θέλουν να τον αξιοποιήσουν ή όχι», τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού Ιγνάτιο Κασίς, αναφέροντας επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. «Ο ΟΑΣΕ έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία», τόνισε.

«Θα μπορούσε να είναι σε θέση να διεξάγει μια αποστολή παρακολούθησης και εποπτείας στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός, για τη διαχείριση της μεταπολεμικής περιόδου».

Η αποστολή παρατήρησης του ΟΑΣΕ που αναπτύχθηκε στην ανατολική Ουκρανία το 2014 είχε εγκαταλείψει εσπευσμένα τη χώρα μετά την έναρξη της εισβολής το 2022.