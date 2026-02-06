Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ στη Μόσχα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η απόπειρα εναντίον του υψηλόβαθμου στρατιωτικού στη Ρωσία ήταν σαμποτάζ.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο αντιστράτηγος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί μετά τα πυρά που δέχτηκε στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία, επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

Here in Moscow, Russian General Vladimir Alekseev has survived an assassination attempt but is critically ill. He is first Deputy Chief of the Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces and was shot 3 times in the back in the entrance hall of… pic.twitter.com/wvTgTWRqcR — Chay Bowes (@BowesChay) February 6, 2026

«Αυτή η πράξη τρομοκρατίας επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τον προσανατολισμό του καθεστώτος (του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σε διαρκείς προκλήσεις, με στόχο να κάνει να ναυαγήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης», σημείωσε ο Λαβρόφ μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για την απόπειρα. Ο Λαβρόφ δεν ανέφερε στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία του ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Russian media report a murder attempt at Russian general Vladimir Alekseev in Moscow: he was shot in the back several times and is currently in hospital. Alekseev commanded Russia’s military intelligence in Syria and is one of the key figures in Russian military intelligence. He… pic.twitter.com/jNmZ8BRp83 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2026

Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όταν ο Ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.