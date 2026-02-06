Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία, επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όταν ο Ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.

«Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μόσχα κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.

Η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Ουκρανία

Η είδηση για τον τραυματισμό του Αλεξέγεφ κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση του Αντόν Γκεραστσένκο, συμβούλου του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας από το 2021 μέχρι το 2023, ο οποίος έχει αναρτήσει και φωτογραφία του αντιστράτηγου.