Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία
- Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
- Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
- Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου
- Νέος βομβαρδισμός των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί
Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος στρατιωτικός, ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται αφού τραυματίσθηκε από πυρά στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία, επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.
Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ
Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Όταν ο Ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.
«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.
«Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Μόσχα κατηγορεί για τους φόνους αυτούς το Κίεβο.
Η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Ουκρανία
Η είδηση για τον τραυματισμό του Αλεξέγεφ κάνει τον γύρο του διαδικτύου στην Ουκρανία.
Δείτε σχετική ανάρτηση του Αντόν Γκεραστσένκο, συμβούλου του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας από το 2021 μέχρι το 2023, ο οποίος έχει αναρτήσει και φωτογραφία του αντιστράτηγου.
Russian media report a murder attempt at Russian general Vladimir Alekseev in Moscow: he was shot in the back several times and is currently in hospital.
Alekseev commanded Russia’s military intelligence in Syria and is one of the key figures in Russian military intelligence. He… pic.twitter.com/jNmZ8BRp83
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2026
- Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
- Μια νύχτα μόνο: Αλήθειες και πανικός
- BHMAGAZINO: Ο πόλεμος της NASA – Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας
- Ναυάγιο στη Χίο: Live η ενημέρωση Κικίλια από τη Βουλή
- Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
- Ο σκυλάκος Πάρης θ’ αρρωστήσει απ’ τη στεναχώρια του, επειδή τον παράτησαν – Είμαστε το «φάρμακό» του
- Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις