Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη Μόσχα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε «συμβάν», όχι μακριά από την τοποθεσία όπου σκοτώθηκε ρώσος στρατηγός αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι διωκτικές αρχές, ενώ ΜΜΕ, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, έκαναν λόγο για έκρηξη.

Η επιτροπή έρευνας (σ.σ. διάδοχο σχήμα της γενικής εισαγγελίας) της ρωσικής πρωτεύουσας έκανε λόγο μέσω Telegram για «συμβάν που σημειώθηκε στη νότια Μόσχα», κατά το οποίο «τραυματίστηκαν δυο αστυνομικοί της τροχαίας».

Η ίδια πηγή ανέφερε πως το προσωπικό της συγκεντρώνει στοιχεία επιτόπου και εξετάζει βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης ενώ διατάχθηκαν εξετάσεις από ιατροδικαστικούς και πυροτεχνουργούς.

Την περιοχή απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα· αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η έκρηξη ακούστηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα

Η έκρηξη έγινε σε δρόμο κοντά στο σημείο όπου ο στρατηγός Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ρωσίας, έχασε τη ζωή του προχθές Δευτέρα, όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος κάτω από όχημα.

Αφότου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετοί ρώσοι στρατηγοί, τοπικοί αξιωματούχοι και προσωπικότητες που υποστήριξαν τον πόλεμο αυτό σκοτώθηκαν σε εκρήξεις, τόσο σε τομείς της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχουν οι δυνάμεις της Μόσχας, όσο και στην ίδια τη Ρωσία, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Το Κίεβο γενικά αναλαμβάνει την ευθύνη σπάνια, μόνο για κάποιες από αυτές τις ενέργειες.