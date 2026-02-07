Ουκρανία: Ικανοποίηση Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου
Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία - Ουκρανία», δηλώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «κάτι θα μπορούσε να γίνει» για να τερμαστιστεί ο πόλεμος.
- Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
- «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
- Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Το μήνυμα του μέσω Instagram
- Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συνομιλίες» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.
Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία – Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία – Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει»
🚨TRUMP: “We have very good talks going with Russia and Ukraine. We’re doing a lot of good talking” pic.twitter.com/SUohFJ69kW
— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) February 7, 2026
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί πως θα σταματούσε τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η υπόσχεση αυτή έχει μείνει ανεκπλήρωτη.
Αμερικανοί και ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ανταλλαγή αιχμαλώτων
Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις.
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: Ικανοποίηση Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων
- Ιράν: Ο Τραμπ χαιρετίζει τις «πολύ καλές» συνομιλίες που θα συνεχιστούν «την επόμενη εβδομάδα»
- Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
- Στου Ζωγράφου κάποιον βρήκε & έδωσε χρήματα και κινητό στη Λόρα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της
- Θεσσαλονίκη: Βόμβες μολότοφ και επεισόδια στο κέντρο μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ
- Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
- Ιράν: Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα με απειλή δασμών σε χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις