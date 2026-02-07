Οι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Ουκρανία και τη Ρωσία προθεσμία έως τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές, πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος χωρίς να είναι σαφές τι είδους πίεση μπορεί να είναι αυτοί.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, με τα σχόλια ωστόσο να δημοσιεύονται το Σάββατο.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα όλων των επόμενων βημάτων», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», ανέφερε.

Το τελεσίγραφο έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία πρόοδο, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη συνεχίζουν να διαφωνούν για το εδαφικό. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες – ένας όρος που το Κίεβο λέει ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ.

Το Reuters αποκάλυψε χθες ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές ζήτησαν από τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία τον Μάρτιο και τον Μάιο αυτή να εγκριθεί από δημοψήφισμα στην Ουκρανία όπου θα συνοδευτεί από εθνικές εκλογές.

Πηγές του Κιέβου δήλωσαν στο διεθνές πρακτορείο ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί καθώς εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία, για να προστατευθεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος και ανησυχεί επειδή, όπως λέει, το Κρεμλίνο δεν τηρεί το λόγο του στις συμφωνημένες εκεχειρίες. «Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters.