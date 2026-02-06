Επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια – Δύο νεκροί
Ένα ζευγάρι έχασε τη ζωή του από τη ρωσική επιδρομή στη Ζαπορίζια
- Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- «Νέα φάση» δισεκατομμυρίων ευρώ στις σχέσεις της ΕΕ με τη Βολιβία
- Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών
- Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»
Ζευγάρι σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το σπίτι του στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.
«Ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε. Ζευγάρι είναι νεκρό, άνδρας 49 ετών και γυναίκα 48 ετών», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν τα πλήγματά τους κάθε βράδυ στην Ουκρανία, παρά το ότι προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη διεξήχθησαν συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, κατά τις οποίες συμφωνήθηκαν ανταλλαγές αιχμαλώτων.
Σύμφωνα με αριθμούς της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.
Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατ’α την ίδια πηγή.
- Επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια – Δύο νεκροί
- ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός του στρατού εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
- Διατροφή: Το να τρώμε μαζί με παρέα, μας κάνει καλό
- Επιμένει η κακοκαιρία και την Παρασκευή: Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες
- Ελληνικά δέντρα: Ο «Άδωνις» και το «Αρτίτσι» ξεπέρασαν τη χιλιετία
- Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
- Η ψυχολογία ξέρει γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσους πολλούς followers
- Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις