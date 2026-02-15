newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 15:11
Ήχησε το 112 στη Χίο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 15:38

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι έπειτα από ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU).

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι. Το όνομα του Γκαλουτσένκο δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, αλλά διετέλεσε υπουργός Ενέργειας μέχρι το 2025 και παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

«Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η NABU. Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μέλη αυτού του δικτύου έστησαν ένα σχέδιο δωροδοκίας που εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια δολάρια για να υπεξαιρέσουν κεφάλαια, προκαλώντας λαϊκή αγανάκτηση σε μια εποχή που η χώρα βίωνε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από ρωσικές επιθέσεις.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Γκαλουτσένκο αποκόμισε «προσωπικά οφέλη» από την υπόθεση. Η Ουκρανία μαστίζεται εδώ και καιρό από τη διαφθορά και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου θεωρείται προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ο κύπριος πρ. υπουργός Ενέργειας καταγγέλει συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίσω από τον ευγενικό τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, η ουσία του μηνύματος δεν είχε αλλάξει και πολύ - Αμέσως μετά, η Φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σύνταξη
Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σύνταξη
