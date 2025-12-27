Ουκρανία: Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς κατηγορεί βουλευτές για δωροδοκίες – Έφοδοι σε κυβερνητικά γραφεία

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς (NABU) στην Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα (27/12) βουλευτές ότι δέχτηκαν δωροδοκίες με αντάλλαγμα τις ψήφους τους, ενώ μέλη της υπηρεσίας επιχείρησαν εφόδους σε κυβερνητικά γραφεία στο Κίεβο, σε ένα νέο φερόμενο ως σκάνδαλο που έρχεται στο φως αμέσως μετά την αναχώρηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο Telegram, η ΝΑΒU ανακοίνωσε ότι «αποκάλυψε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται εν ενεργεία βουλευτές» οι οποίοι «λάμβαναν συστηματικά παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη για την ψήφο τους στη Ράντα (σ.σ. ουκρανική Βουλή)».

Ερευνητές επιχείρησαν να κάνουν εφόδους για έρευνες σε γραφεία κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Κίεβο, αλλά εμποδίστηκαν από δυνάμεις ασφαλείας, τόνισε η υπηρεσία. «Η παρεμπόδιση διεξαγωγής ερευνών συνιστά ευθεία παραβίαση του νόμου», προειδοποίησε.

Η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας ανακοίνωσε αργότερα στο Facebook ότι «επιτράπηκε σε ερευνητές της NABU να εισέλθουν στην περιοχή κυβερνητικών υπηρεσιών», όπου βρίσκονται γραφεία πολλών θεσμών. Η NABU δεν έκανε σαφές αν έγιναν συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Το «ακριβό» σκάνδαλο φίλου του Ζελένσκι και οι παραιτήσεις υπουργών

Η ουκρανική προεδρία έχει ήδη κλονιστεί από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε στην φερόμενη υπεξαίρεση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό κλάδο, στο οποίο ενεπλάκη στενός φίλος του Ζελένσκι. Η υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών και του ισχυρού προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου και κορυφαίου διαπραγματευτή για την ειρήνη, Αντρίι Γερμάκ.

Ενώ η Ουκρανία διαθέτει μια υπηρεσία κατά της διαφθοράς, την NABU, και την εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SAP), οι υποθέσεις που αποκαλύπτονται σπάνια καταλήγουν σε καταδίκες.

Έχοντας ιδρυθεί το 2014 μετά από ευρωπαϊκή και αμερικανική πίεση, η NABU είναι μια υπηρεσία που διαθέτει μόνο ανακριτικές εξουσίες, της οποίας ο επικεφαλής διορίζεται από το υπουργικό συμβούλιο, αλλά απολαμβάνει μια ανεξαρτησία εντός της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η υποχώρηση Ζελένσκι μετά τις διαμαρτυρίες

Το καλοκαίρι, η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να στερήσει την ανεξαρτησία από τη NABU και την SAP, προτού αναγκαστεί να υποχωρήσει μπροστά στην κατακραυγή που προκάλεσε η κίνηση αυτή στην κοινωνία των πολιτών και στους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου.

Απέναντι στις διαμαρτυρίες και της ΕΕ, αλλά και έπειτα από διαδηλώσεις – τις πρώτες στην Ουκρανία από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή το 2022 – η κυβέρνηση ανακοίνωσε τελικά ότι θα διορθώσει τον νόμο.

Η διαφθορά είναι ενδημική στην Ουκρανία, όπως και σε πολλές άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, καθώς και στην Ρωσία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έχουν αποκαλυφθεί πολυάριθμες υποθέσεις, μεταξύ άλλων, στον ουκρανικό στρατιωτικό και τον αμυντικό τομέα. Ακτιβιστές κατά της διαφθοράς διατυπώνουν κατηγορίες για πολιτικές πιέσεις και δικαστική παρενόχληση, που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση του έργου τους.