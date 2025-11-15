newspaper
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 21:01

Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τα διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να γράφουν για το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία που έχει συγκλονίσει τη χώρα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς στο σκάνδαλο εμπλέκονται υπουργοί, ενώ παλιός στενός συνεργάτης του ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος

Οι New York Times γράφουν χαρακτηριστικά ότι η εικόνα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αμαυρωθεί αφού το σκάνδαλο αφορά τον στενό του κύκλο.

Οι αποκαλύψεις αυτές σηματοδοτούν μια ανατροπή, τονίζει το αμερικάνικο μέσο, αφού ο Ζελένσκι κάποτε παρουσίαζε τον εαυτό του ως ηγέτη που θα «καθάριζε» την πολιτική σκηνή της χώρας.

Το Euronews έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού έχουν φτάσει μέχρι τώρα οι έρευνες για το σκάνδαλο διαφθοράς μετά τις καταγγελίες για δωροδοκία, οι οποίες αφορούν την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Επιχείρηση «Μίδας»

Τη Δευτέρα το πρωί, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν ένα κύκλωμα διαφθοράς μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας.

Η επιχείρηση έλαβε την κωδική ονομασία «Μίδας», από τον βασιλιά Μίδα της ελληνικής μυθολογίας, ο οποίος μετέτρεπε σε χρυσάφι ό,τι άγγιζε.

Η NABU και η SAPO δήλωσαν ότι η έρευνα, η οποία διήρκεσε 15 μήνες και περιλάμβανε 1.000 ώρες ηχογραφήσεων, αποκάλυψε τη συμμετοχή αρκετών μελών της ουκρανικής κυβέρνησης.

Το γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι το κύκλωμα εισέπραττε μίζες από εργολάβους της Energoatom, οι οποίες ανέρχονταν στο 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.

Σύμφωνα με την NABU, ξεπλύθηκαν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

«Στην πραγματικότητα, η διαχείριση μιας στρατηγικής επιχείρησης με ετήσια έσοδα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν πραγματοποιήθηκε από αξιωματούχους, αλλά από εξωτερικούς συνεργάτες που δεν είχαν επίσημη δικαιοδοσία», ανέφερε η NABU σε ανακοίνωσή της.

Η κατηγορία για όσους εμπλέκονται είναι ότι έλαβαν πληρωμές από εργολάβους που κατασκεύαζαν οχυρώσεις κατά των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί σε όλη τη χώρα υποφέρουν από διακοπές ρεύματος και μπλακ άουτ μετά από ρωσικά πλήγματα.

Βίντεο της NABU για την επιχείρηση «Μίδας»:

YouTube thumbnail

Ποιος εμπλέκεται στην έρευνα;

Ο Ολεξάντρ Αμπακούμοφ, επικεφαλής της ομάδας έρευνας, δήλωσε σε βίντεο στο κανάλι YouTube της NABU ότι το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν περίπου 70 έρευνες σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Την Τρίτη, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς άσκησε κατηγορίες σε οκτώ άτομα για δωροδοκία, υπεξαίρεση και παράνομο πλουτισμό.

Μεταξύ αυτών είναι ο Ιχόρ Μιρόνιουκ, πρώην σύμβουλος του πρώην υπουργού Ενέργειας Χέρμαν Χαλουστσένκο, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε αναπληρωτής επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας.

Ο Μιρόνιουκ εργάστηκε επίσης ως βοηθός του φυγά Ουκρανού πρώην βουλευτή Αντρέι Ντερκάτς, ο οποίος από το 2024 είναι Ρώσος γερουσιαστής.

Στο σκάνδαλο εμπλέκεται, επίσης, ο Ντμίτρο Μπασόφ, πρώην εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του τμήματος προσωπικής ασφάλειας της Energoatom.

Η NABU αναφέρει ότι ο Μιρόνιουκ και ο Μπασόφ «ανέλαβαν τον έλεγχο όλων των αγορών της εταιρείας».

Άλλα τέσσερα άτομα που εμπλέκονται εργάζονταν σε ένα back office που χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την NABU, μεταξύ των οποίων και ο Ουκρανός επιχειρηματίας Ολεξάντρ Τσούκερμαν.

Ο Χαλουστσένκο, πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας από το 2021 έως τον Ιούλιο του 2025, ο οποίος στη συνέχεια έγινε υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας μέχρι την παραίτησή του πριν από δύο ημέρες, φέρεται επίσης να εμπλέκεται.

Ο εγκέφαλος του κυκλώματος διαφθοράς, παλιός και στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

Η έρευνα της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς υποστηρίζει ότι ο ηγέτης και ο εγκέφαλος πίσω από το σχέδιο διαφθοράς είναι ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός εταίρος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μίντιτς ήταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ζελένσκι πριν αυτός αναλάβει την προεδρία το 2019.

Είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, μιας εταιρείας παραγωγής που ιδρύθηκε από τον Ζελένσκι.

Μετά την εκλογή του το 2019, ο Ζελένσκι μεταβίβασε το μερίδιό του στην εταιρεία σε άλλους εταίρους.

Το 2021, σύμφωνα με Ουκρανούς ερευνητές δημοσιογράφους, ο πρόεδρος φέρεται να γιόρτασε τα γενέθλιά του στο διαμέρισμα του Μίντιτς.

Ο 46χρονος Μίντιτς κατάγεται από την πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία. Είναι παραγωγός ταινιών με εκτεταμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορους τομείς.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που επιβάλλει κυρώσεις στον Μίντιτς και στον Τσούκερμαν.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που αναφέρεται στις κυρώσεις, οι δύο επιχειρηματίες είναι Ισραηλινοί πολίτες, γεγονός που τους επέτρεψε να εγκαταλείψουν ελεύθερα τη χώρα, σε αντίθεση με τους Ουκρανούς πολίτες.

Η NABU έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνες σε διάφορους χώρους που συνδέονται με τον Μίντιτς, αλλά αυτός εγκατέλειψε την Ουκρανία πριν γίνει γνωστή η έρευνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Συνοριακής Φρουράς, ο Μίντιτς διέσχισε τα σύνορα νόμιμα, κάνοντας χρήση του δικαιώματος ως πατέρας τριών ανήλικων παιδιών.

Ο 61χρονος Τσουκέρμαν φέρεται επίσης να έχει εγκαταλείψει την Ουκρανία. Όλοι οι άνδρες άνω των 60 ετών έχουν επίσης το νόμιμο δικαίωμα να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Πώς αντέδρασαν ουκρανική κυβέρνηση και προεδρία στην έρευνα

Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας, η Ουκρανία ξεκίνησε μαζικό έλεγχο όλων των κρατικών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Το Κίεβο ετοιμάζεται να πάρει μια «ολοκληρωμένη απόφαση σχετικά με όλες τις κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ενεργειακού τομέα», δήλωσε η Ουκρανή πρωθυπουργός.

«Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και τα εποπτικά συμβούλια έχουν λάβει εντολή να επανεξετάσουν τις λειτουργίες, ιδίως τις πρακτικές προμηθειών», σημείωσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ παραιτήθηκε εν μέσω της έρευνας μαζί με τον Χαλουστσένκο.

Η Σβιτλάνα Χρίντσουκ, η οποία παραιτήθηκε από υπουργός Ενέργειας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η φερόμενη εμπλοκή του πρώην επιχειρηματικού εταίρου και προσωπικού φίλου του Ζελένσκι, Μίντιτς, καθιστά την έρευνα αυτή ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον Ουκρανό ηγέτη και ενδέχεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς της προεδρίας του, όπως τονίζει το Euronews.

Ολόκληρη η προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2019 βασίστηκε σε υποσχέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Όλοι όσοι έκαναν απάτες πρέπει να αντιμετωπίσουν σαφείς διαδικαστικές συνέπειες. Πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις. Και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να συνεργαστούν με τη NABU, μαζί με τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, όταν αποκαλύφθηκε η έρευνα, ενώ σήμερα ανακοίνωσε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τομέα.

Το ρεπορτάζ του Euronews υπενθυμίζει ότι ουκρανική κυβέρνηση και προεδρία έκαναν πίσω όταν επιχείρησαν να καταργήσουν την ανεξαρτησία των αρχών κατά της διαφθοράς τον Ιούλιο, μετά από μαζικές διαδηλώσεις.

Βίντεο και φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις τον Ιούλιο:

Το σχόλιο της ΕΕ για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Πέμπτη ότι η εν εξελίξει έρευνα απέδειξε ότι οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας «λειτουργούν».

Οι Βρυξέλλες τόνισαν ότι οι συνεχείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι έρευνες που διεξάγονται στην Ουκρανία αποδεικνύουν ότι τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς είναι αποτελεσματικά και ότι οι θεσμοί υπάρχουν ακριβώς για να την καταπολεμήσουν», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της ΕΕ, Πάουλα Πίνιο.

