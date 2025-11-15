newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚείμενοΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε βράδυ, οι πόλεις της Ουκρανίας υφίστανται αμείλικτες αεροπορικές επιθέσεις, μια νέα φάση στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της χώρας.

Αυτές οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στα πεδία μάχης στην ανατολή και το νότο, αλλά στοχεύουν πλέον σκόπιμα αστικά κέντρα και υποδομές με πολίτες.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι υποσταθμοί και οι γραμμές μεταφοράς γίνονται συχνά στόχοι, βυθίζοντας ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι.

Οι διακοπές ρεύματος που διαρκούν έως και 14 ώρες έχουν γίνει συνηθισμένες, καταπονώντας τον πληθυσμό και επιδεινώνοντας τις δυσκολίες του πολέμου.

Εν μέσω όλων αυτών, η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια εσωτερική κρίση: ένα σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την ίδια την καρδιά της κυβέρνησης και του ενεργειακού τομέα της.

Αυτή η τέλεια καταιγίδα απειλεί τόσο το ηθικό όσο και την διεθνή εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Κιέβου, γράφει ο Τζόναθαν Έστε, Ανώτερος Συντάκτης Διεθνών Υποθέσεων, στο The Conversation.

Επιχείρηση Μίδας: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει το Κίεβο

Οι αρχές καταπολέμησης της διαφοράς της Ουκρανίας αποκάλυψαν πρόσφατα τα αποτελέσματα της Επιχείρησης Μίδας, μιας 18μηνης έρευνας για την Energoatom, την κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας.

Η έρευνα αποκάλυψε καταγγελίες για δωροδοκίες και μίζες συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αρχές πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη επτά ατόμων που είχαν σχέση με το σχέδιο.

Αυτό που κάνει το σκάνδαλο ιδιαίτερα εκρηκτικό είναι η εμπλοκή του Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικού συνεργάτη του Προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο Μίντιτς ήταν συνιδιοκτήτης του Kvartal 95 Studio, της πλατφόρμας από την οποία ο Ζελένσκι ανέβηκε στην εθνική σκηνή ως κωμικός και υποψήφιος κατά της διαφθοράς.

Αν και ο Μίντιτς φέρεται να έχει εγκαταλείψει την Ουκρανία, οι σχέσεις του με ανώτερους υπουργούς της κυβέρνησης απειλούν να σπιλώσουν την κυβέρνηση λόγω της σύνδεσής του με αυτήν.

Το σκάνδαλο είναι ιδιαίτερα επιζήμιο, δεδομένων των πρόσφατων προσπαθειών του Ζελένσκι να θέσει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες κατά της διαφθοράς υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης — κινήσεις που είχε προηγουμένως εγκαταλείψει μετά από εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Τώρα, με την ακεραιότητα του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας να τίθεται υπό αμφισβήτηση, ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει νέες πιέσεις σε μια κρίσιμη συγκυρία του πολέμου.

Πολιτικές επιπτώσεις και παραιτήσεις υπουργών

Η χρονική στιγμή της επιχείρησης Midas δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη χάσει τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γερμανό Γκαλούσενκο, και την υπουργό Ενέργειας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την κυβέρνησή του.

Οι αναλυτές Στέφαν Βολφ και Τετιάνα Μαλιάρενκο προειδοποιούν ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Κιέβου, την ίδια στιγμή που οι ευρωπαίοι σύμμαχοι συζητούν την παροχή της τόσο αναγκαίας οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία.

Οι πολιτικές επιπτώσεις υπογραμμίζουν τη λεπτή ισορροπία που πρέπει να διατηρήσει ο Ζελένσκι: να διαχειριστεί έναν πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στην ηγεσία του και στους κυβερνητικούς θεσμούς.

Το οικονομικό δίλημμα της ΕΕ

Καθώς το Κίεβο αγωνίζεται πολιτικά, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μια αυξανόμενη οικονομική κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τρόπους για να παράσχει τα τεράστια ποσά που θα χρειαστεί η Ουκρανία για να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι το 2026.

Δύο βασικές επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι:

  1. Η ΕΕ θα μπορούσε να δανειστεί 140 δισεκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ως εγγύηση.
  2. Εναλλακτικά, τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για ένα δάνειο προς την Ουκρανία, με την αποπληρωμή να εξαρτάται από τις τελικές αποζημιώσεις της Ρωσίας.

Νορβηγοί οικονομολόγοι πρότειναν να χρησιμοποιηθεί το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ ως εγγύηση, αλλά η ιδέα απορρίφθηκε από τον πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος ανέφερε ότι η Νορβηγία δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Η κατάσταση του конфлиκτου στην Ουκρανία, 11 Νοεμβρίου 2025. Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου

Η πραγματικότητα του πεδίου μάχης

Η στρατιωτική κατάσταση παραμένει δεινή. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να ασκούν πίεση σε στρατηγικές πόλεις όπως το Ποκρόβσκ και το Χουλιαίπολε, επιδιώκοντας να επιτύχουν σημαντικές επιτυχίες που θα τους επιτρέψουν να προωθηθούν στην κεντρική Ουκρανία.

Αν και η Ρωσία έχει υποστεί πάνω από ένα εκατομμύριο απώλειες, τα αποθέματά της και η αναδιοργανωμένη πολεμική της οικονομία συνεχίζουν να στηρίζουν τις παρατεταμένες επιχειρήσεις, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Η Βερόνικα Χίνμαν, αναπληρώτρια διευθύντρια της ομάδας στρατιωτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ, τονίζει ότι η βοήθεια της ΕΕ μπορεί να κερδίσει χρόνο, αλλά είναι απίθανο να οδηγήσει σε οριστική νίκη.

Ο πόλεμος στην ανατολική Ουκρανία εξελίσσεται σε μια «μάχη εξάντλησης», δοκιμάζοντας τόσο την αντοχή των ουκρανικών δυνάμεων όσο και την υπομονή των διεθνών υποστηρικτών τους.

Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Σύνταξη
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο