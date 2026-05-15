Καιρός: Έρχεται ξανά σκόνη από την Αφρική – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ποιες περιοχές θα «πνίξει» η αφρικανική σκόνη
Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται το Σάββατο 16 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που συνδέεται με τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού.
Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, η μεταφορά σκόνης θα ξεκινήσει αρχικά από τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, το φαινόμενο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές.
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.
Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05. Είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 16/05.
Δείτε τους χάρτες του meteo
