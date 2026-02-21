Σλοβακία: Απειλεί με διακοπή ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν αποκατασταθεί η ροή ρωσικού πετρελαίου

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, απείλησε το Σάββατο να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία, εκτός εάν το Κίεβο αναλάβει δράση εντός δύο ημερών για να επαναφέρει την άντληση ρωσικού πετρελαίου προς τη Σλοβακία μέσω του ουκρανικού εδάφους, η οποία έχει διακοπεί για σχεδόν ένα μήνα.

Η Σλοβακία, μαζί με την Ουγγαρία, είναι μία από τις δύο μόνο χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να εξαρτώνται από σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω του αγωγού Druzhba της σοβιετικής εποχής μέσω της Ουκρανίας.

Και οι δύο χώρες έχουν ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα, αντιβαίνοντας στην ευρέως φιλοουκρανική ευρωπαϊκή συναίνεση.

Η παροχή ρωσικού πετρελαίου μέσω του κύριου αγωγού Druzhba έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν, σύμφωνα με το Κίεβο, ρωσικό drone χτύπησε εξοπλισμό του αγωγού στη Δυτική Ουκρανία.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία έχουν γίνει όλο και πιο οξείες αυτή την εβδομάδα, απαιτώντας την επανέναρξή της.

BIG NEWS: Ukrainian forces have fully demolished the Druzhba oil pipeline, halting Russia’s oil exports to Europe indefinitely. pic.twitter.com/snCwm4mzHl — UKRAINIAN SQUAD🇺🇦 (@ukrainiansquad) August 18, 2025

Ο ενεργειακός τομέας της Σλοβακίας

Η Σλοβακία, εν τω μεταξύ, είναι επίσης σημαντική πηγή ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας για την Ουκρανία, η οποία είναι απαραίτητη καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο της.

Εμπειρογνώμονες του ενεργειακού τομέα αναφέρουν ότι η Σλοβακία παρείχε το 18% των ρεκόρ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα.

«Εάν η προμήθεια πετρελαίου στη Σλοβακία δεν επαναληφθεί τη Δευτέρα, θα ζητήσω από την SEPS, την κρατική ανώνυμη εταιρεία, να σταματήσει την έκτακτη προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Φίκο σε ανάρτησή του στο X.

Η Ουκρανία έχει προτείνει εναλλακτικές διαδρομές διαμετακόμισης για τη μεταφορά πετρελαίου στην Ευρώπη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες έκτακτης επισκευής του αγωγού.

Σε επιστολή που είδε το Reuters, η ουκρανική αποστολή στην ΕΕ πρότεινε μεταφορές μέσω του συστήματος μεταφοράς πετρελαίου της Ουκρανίας ή μέσω θαλάσσιας διαδρομής, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Οδησσός – Μπρόντι που συνδέει το κύριο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα με την ΕΕ.

«Η Ουκρανία επαναλαμβάνει συνεχώς την αδιάλειπτη ετοιμότητά της να εξασφαλίσει τη μεταφορά του πετρελαίου εντός του διαθέσιμου νομικού πλαισίου», ανέφερε.

Από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και θέρμανσης και βυθίζοντας εκατομμύρια Ουκρανούς σε μακρές διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια των αντίξοων χειμερινών θερμοκρασιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρη ρωσική εισβολή, η τέταρτη επέτειος της οποίας είναι την Τρίτη, η Ουκρανία επέτρεψε τη χρήση του εδάφους της για τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη, οι οποίες έχουν περιοριστεί δραστικά αλλά δεν έχουν σταματήσει.