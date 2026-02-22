Κανένα πολεμικό δάνειο δεν μπορεί να δοθεί στην Ουκρανία μέχρι να επαναληφθούν οι παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας ενώ η χώρα θα εμποδίσει την υιοθέτηση της 20ής δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, Πέτερ Σιζάρτο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Η Ουγγαρία προκειμένου να μην μπλοκάρει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις ζητά η Ουκρανία να επισκευάσει τον πετρελαιαγωγό «Friendship» που υπέστη ζημιές από ρωσικό πλήγμα.

Ο κρίσιμος πυλώνας της ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Σιζάρτο δήλωσε ότι το νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο η Ουγγαρία δεν θα υποστηρίξει, θα αποφασιστεί σε συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα. Το Συμβούλιο Ενεργειακής Ασφάλειας συζήτησε επίσης το θέμα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας προέρχεται από την Ουγγαρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός δήλωσε ότι, δεδομένου ότι ο ουγγρικός λαός και οι πολίτες στην Υπερκαρπαθία θα επηρεαστούν εάν αυτό σταματήσει, θα πρέπει να προχωρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή.

Αντιδρά η Ουκρανία

Η Ουκρανία, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, καταδίκασε τα «τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» εκ μέρους των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, αφού οι δύο χώρες απείλησαν να διακόψουν τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, αν συνεχίσει να εμποδίζει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω του ρωσικού αγωγού που διέρχεται από την ουκρανική επικράτεια.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία από κοινού εξάγουν στην Ουκρανία σχεδόν τη μισή από την ηλεκτρική ενέργεια που της παρέχει συνολικά η ΕΕ, στην οποία βασίζεται ολοένα και περισσότερο επειδή οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει το δίκτυό της.

Το Κίεβο απάντησε ότι τέτοιες ενέργειες είναι «προκλητικές, ανεύθυνες και απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής».