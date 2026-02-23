Τα κράτη μέλη της ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Το μπλόκο της Ουγγαρίας κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Αντιδράσεις

Η στάση της Ουγγαρίας έχει προκαλέσει την αντίδραση ευρωπαίων ηγετών που θα την προτρέψουν να επανεξετάσει την απόφασή της.

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Γι’ αυτό θα παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας στους Ούγγρους στη Βουδαπέστη, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά, και θα τους ζητήσουμε να επανεξετάσουν τη θέση τους», πρόσθεσε.

Σοκαριστική η έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι επιδεικνύει μια σοκαριστική έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η ουγγρική κυβέρνηση δημιουργεί ένα κλίμα εχθρότητας προς το Κίεβο για να το χρησιμοποιήσει στην προεκλογική εκστρατεία για τις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές.

«Θα περίμενα ένα πολύ μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης από την Ουγγαρία προς την Ουκρανία», δήλωσε ο Πολωνός ΥΠΕΞ Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Και αντ’ αυτού, με τη βοήθεια της κρατικής προπαγάνδας… το κυβερνών κόμμα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρότητας προς το θύμα της επιθετικότητας. Και τώρα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό στις γενικές εκλογές. Είναι σοκαριστικό», είπε.