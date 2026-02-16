Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την επιτυχία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν επειδή η ηγεσία του έχει κρίσιμη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προσφέροντας ισχυρή υποστήριξη στον εθνικιστή ηγέτη που αντιμετωπίζει τον Απρίλιο βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη, ο Ρούμπιο δήλωσε πως οι δεσμοί των ΗΠΑ με την Ουγγαρία εισέρχονται σε μια «χρυσή εποχή», όμως φάνηκε να εξαρτά την προοπτική αυτή από τη συνέχιση της ηγεσίας του Όρμπαν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά προσηλωμένος στην επιτυχία σας, επειδή η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία», δήλωσε ο Ρούμπιο ενώ στεκόταν δίπλα στον Όρμπαν. «Θέλουμε η χώρα αυτή να πάει καλά. Είναι προς το εθνικό συμφέρον μας, ιδιαίτερα όσο είστε εσείς ο πρωθυπουργός και ο ηγέτης αυτής της χώρας», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φρόντισε πάντως να υπογραμμίσει ότι το τι θα συμβεί στην Ουγγαρία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, θα το αποφασίσουν οι ούγγροι ψηφοφόροι.

Περιοδεία την συντηρητική Ευρώπη

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, βρίσκεται στο δεύτερο σταθμό μιας διήμερης περιοδείας του στην κεντρική Ευρώπη, με επισκέψεις στη Σλοβακία και την Ουγγαρία, οι συντηρητικοί ηγέτες των οποίων διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Όρμπαν αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση αφότου το κόμμα του, το Fidesz, ήρθε στην εξουσία το 2010.

Από την πλευρά του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι διαβεβαίωσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ότι η χώρα του εξακολουθεί να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ότι η Βουδαπέστη εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να φιλοξενήσει μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής.