Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.
Παρά το γεγονός ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι ο θάνατος του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι οφείλεται σε δηλητηριώδη τοξίνη, οι ΗΠΑ δηλώνουν τον προβληματισμό τους.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «προκαλεί προβληματισμό» η έκθεση των πέντε Ευρωπαίων συμμάχων, που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δολοφονία του. Και επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει ότι ο Ναβάλνι πέθανε από δηλητήριο βατράχου.
«Προφανώς είμαστε ενήμεροι για την έκθεση. Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση του κ. Ναβάλνι και σίγουρα… δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η δήλωση έγινε στην Μπρατισλάβα, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.
Η έκθεση των Ευρωπαίων
Το Σάββατο, σε κοινή τους ανακοίνωση από τη Διάσκεψη του Μονάχου, πέντε χώρες είπαν ότι οι αναλύσεις δειγμάτων από το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι επιβεβαιώνουν «οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης. Σύμφωνα με την έκθεση των Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Σουηδίας και Ολλανδίας, η τοξίνη αυτή βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και όχι σε φυσική μορφή στη Ρωσία.
Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν σε αποικία φυλακισμένων στη ρωσική αρκτική πριν από δύο χρόνια. Η ρωσική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει κάθε ανάμειξη στον θάνατό του. Το πρωί της Κυριακής η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε επίσης το περιεχόμενο της έκθεσης χαρακτηρίζοντάς το «δυτική φάρσα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.
Ερωτηθείς γιατί οι ΗΠΑ δεν συνυπογράφουν την έκθεση, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των συγκεκριμένων χωρών.
«Αυτές οι χώρες κατέληξαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Το συντόνισαν εκείνες. Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Απλά δεν ήταν δική μας η προσπάθεια. Κάποιες φορές ορισμένες χώρες προχωράνε με βάση τις πληροφορίες από τις μυστικές τους υπηρεσίες που έχουν συγκεντρώσει. Δεν τις αμφισβητούμε, ούτε εμπλεκόμαστε σε διαμάχη με αυτές τις χώρες γι’ αυτό. Αλλά είναι δική τους η έκθεση και τη δημοσιοποίησαν εκεί (στη Διάσκεψη του Μονάχου)», επισήμανε ο Μάρκο Ρούμπιο.
