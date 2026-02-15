newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 17:25

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Παρά το γεγονός ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι ο θάνατος του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι οφείλεται σε δηλητηριώδη τοξίνη, οι ΗΠΑ δηλώνουν τον προβληματισμό τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «προκαλεί προβληματισμό» η έκθεση των πέντε Ευρωπαίων συμμάχων, που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δολοφονία του. Και επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει ότι ο Ναβάλνι πέθανε από δηλητήριο βατράχου.

«Προφανώς είμαστε ενήμεροι για την έκθεση. Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση του κ. Ναβάλνι και σίγουρα… δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η δήλωση έγινε στην Μπρατισλάβα, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

Η έκθεση των Ευρωπαίων

Το Σάββατο, σε κοινή τους ανακοίνωση από τη Διάσκεψη του Μονάχου, πέντε χώρες είπαν ότι οι αναλύσεις δειγμάτων από το σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι επιβεβαιώνουν «οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης. Σύμφωνα με την έκθεση των Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Σουηδίας και Ολλανδίας, η τοξίνη αυτή βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και όχι σε φυσική μορφή στη Ρωσία.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε ενώ βρισκόταν σε αποικία φυλακισμένων στη ρωσική αρκτική πριν από δύο χρόνια. Η ρωσική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει κάθε ανάμειξη στον θάνατό του. Το πρωί της Κυριακής η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε επίσης το περιεχόμενο της έκθεσης χαρακτηρίζοντάς το «δυτική φάρσα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS.

Ερωτηθείς γιατί οι ΗΠΑ δεν συνυπογράφουν την έκθεση, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των συγκεκριμένων χωρών.

«Αυτές οι χώρες κατέληξαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Το συντόνισαν εκείνες. Δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με το αποτέλεσμα. Απλά δεν ήταν δική μας η προσπάθεια. Κάποιες φορές ορισμένες χώρες προχωράνε με βάση τις πληροφορίες από τις μυστικές τους υπηρεσίες που έχουν συγκεντρώσει. Δεν τις αμφισβητούμε, ούτε εμπλεκόμαστε σε διαμάχη με αυτές τις χώρες γι’ αυτό. Αλλά είναι δική τους η έκθεση και τη δημοσιοποίησαν εκεί (στη Διάσκεψη του Μονάχου)», επισήμανε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διάσκεψη Μονάχου: «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» – Δεν έπεισε ο Ρούμπιο
Διάσκεψη Μονάχου 15.02.26

«Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο

Πίσω από τον ευγενικό τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, η ουσία του μηνύματος δεν είχε αλλάξει και πολύ - Αμέσως μετά, η Φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα
Αποκαλύψεις «φωτιά» 15.02.26

«Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» - Στιβ Μπάνον και Τζέφρι Έπσταϊν ήθελαν να «καταστρέψουν» τον Πάπα

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν συνομιλίες του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει
Παραμένει ισχυρός 15.02.26

Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Μια ανεπαίσθητη αλλά σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αμερικανική πολιτική. Θεσμοί, πολίτες, αλλά και ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων, αντιστέκονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους» – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων
Κόσμος 15.02.26

«Η μπάλα στο γήπεδο τους» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σύνταξη
Τουρκία: Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια – Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια
Τουρκία 15.02.26

Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια - Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες στην Αττάλεια εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης - Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε με τον Μαρτίνη στο 64ο λεπτό, όμως η Μαρκό κατάφερε να ισοφαρίσει το 90+6′ με τον τερματοφύλακα Θεοδωράκη, αποσπώντας 1-1 για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Σύνταξη
Χίος – Λήμνος: Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία – H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία
Ήχησε το 112 15.02.26

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος και η Λήμνος - H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις παράκτιες περιοχές. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων. Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό, στη Λήμνο.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»

Όλα πήγαν καλά στο τέταρτο χειρουργείο της Λίντσεϊ Βον, η οποία ενημέρωσε σχετικά με μια ακόμη ανάρτησή της, με την οποία μάλιστα καλεί τον κόσμο να «μην λυπάται» για ό,τι περνάει και παράλληλα σημειώνει πως «ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού»!

Σύνταξη
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο