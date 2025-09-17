Δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ξένα εργαστήρια έδειξαν ότι ο αποβιώσας Ρώσος πολιτικός και ακτιβιστής Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή, δήλωσε την Τετάρτη η χήρα του, Γιούλια Ναβάλνι (ή Ναβαλνάγια).

Σύμφωνα με το euronews, ο Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 47 ετών.

Η χήρα του έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για την οργάνωση και εκτέλεση της δολοφονίας του, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, η Ναβαλνάγια είπε ότι βιολογικό υλικό από τον σύζυγό της είχε μεταφερθεί λαθραία σε δύο ανώνυμες χώρες στο εξωτερικό το 2024, όπου εργαστήρια εξέτασαν το υλικό.

«Αυτά τα εργαστήρια σε δύο συγκεκριμένα διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», υποστηρίζει στο βίντεο.

Ζήτησε από τα εν λόγω εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα σχετικά με αυτό που αποκάλεσε «την άβολη αλήθεια», χωρίς όμως να προσδιορίσει τον τύπο του δηλητηρίου που εντόπισαν τα εργαστήρια.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι δημόσιας σημασίας και πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Όλοι μας δικαιούμαστε να γνωρίζουμε την αλήθεια», δήλωσε η Ναβαλνάγια.

Όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς στο βίντεο της Ναβαλνάγια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Δεν γνωρίζω τίποτα για αυτές τις δηλώσεις της και δεν μπορώ να πω τίποτα».

Διάβασε επίσης από την τελευταία επιστολή που είχε λάβει από τον Ναβάλνι, στην οποία ισχυριζόταν ότι υπήρξε μικρή ανταπόκριση από τις αρχές όταν είπε για πρώτη φορά ότι δεν αισθανόταν καλά.

Η Ναβαλνάγια πάντα επέμενε ότι ο σύζυγός της, η πιο εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, δολοφονήθηκε από το κράτος, ισχυρισμούς που το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ανοησίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πριν από το θάνατο του Ναβάλνι, είχαν καταρτιστεί σχέδια για την ανταλλαγή του με φυλακισμένους από τη Δύση.

BREAKING: Alexei Navalny’s wife just announced that two laboratories, independent of each other, concluded that Alexei Navalny was poisoned to death. I stand by what I said about Putin. pic.twitter.com/TRkKAxuX0G — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 17, 2025

Οι δράσεις του Ναβάλνι ενάντια στην διαφθορά

Το όραμα του Ναβάλνι για μια «όμορφη Ρωσία του μέλλοντος», όπου οι ηγέτες εκλέγονται ελεύθερα και δίκαια, η διαφθορά έχει περιοριστεί και οι δημοκρατικές θεσμοί λειτουργούν, του εξασφάλισε ευρεία υποστήριξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Προσέλκυσε νέους, ενεργητικούς ακτιβιστές στο πλευρό του, μια ομάδα που έμοιαζε περισσότερο με «μια φανταχτερή νεοσύστατη επιχείρηση» παρά με μια μυστική επαναστατική οργάνωση, σύμφωνα με το μεταθανάτιο βιβλίο του, Patriot, που κυκλοφόρησε οκτώ μήνες μετά το θάνατό του.

Η ομάδα παρήγαγε ερευνητικά ντοκιμαντέρ που αποκάλυπταν τη διαφθορά κυβερνητικών αξιωματούχων.

Όμως, καθώς ο Ναβάλνι φιλοδοξούσε να αναλάβει δημόσιο αξίωμα, οι αρχές αντέδρασαν με μια σειρά ποινικών κατηγοριών εναντίον του, των συμμάχων του και ακόμη και των συγγενών του.

Καθώς φυλακίζονταν τακτικά, δέχτηκε σωματικές επιθέσεις από υποστηρικτές του Κρεμλίνου, ένας από τους οποίους του έριξε πράσινη βαφή στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν την όραση του στο ένα μάτι.

Τερμάτισε δεύτερος στις εκλογές για δήμαρχος της Μόσχας το 2013, εν μέσω καταγγελιών για νοθεία.

Το 2017, ανακοίνωσε τα σχέδιά του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία και δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο περιφερειακών γραφείων σε όλη τη χώρα, προσλαμβάνοντας τοπικούς ακτιβιστές. Τελικά του απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα.

This is a punishment cell in the prison in Kharp, where Alexei Navalny was dying. The photos were taken right after his body was carried out. He had been lying here on the floor, vomiting, screaming in pain. The prison guards, instead of saving him, left him here, locked the bars… pic.twitter.com/8OCUNw17hp — Maria Pevchikh (@pevchikh) September 17, 2025

Θάνατος υπό ύποπτες συνθήκες

Το 2020, ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με ένα νευροτοξικό παράγοντα, για το οποίο κατηγόρησε το Κρεμλίνο, το οποίο πάντα αρνιόταν κάθε εμπλοκή.

Η οικογένεια και οι σύμμαχοί του πάλεψαν για να τον μεταφέρουν αεροπορικώς στη Γερμανία για θεραπεία και ανάρρωση.

Πέντε μήνες αργότερα, κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση επιστρέφοντας στη Ρωσία, όπου συνελήφθη αμέσως και φυλακίστηκε για τα τελευταία τρία χρόνια της ζωής του.

Οι αρχές απέδωσαν τον θάνατο του Ναβάλνι σε φυσικά αίτια: ξαφνική αύξηση της αρτηριακής πίεσης και χρόνιες ασθένειες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία του στη Μόσχα την 1η Μαρτίου 2024, σε μια σπάνια επίδειξη υποστήριξης σε μια χώρα όπου οι αρχές καταστέλλουν τη δημόσια διαφωνία, ειδικά μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στις αρχές του 2022.