Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή μετά από δηλητηρίαση με μια θανατηφόρα τοξίνη που βρίσκεται σε βατράχους του Εκουαδόρ, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Ολλανδίας.

Η συγκεκριμένη πράξη βαρβαρότητας – η χρήση μιας νευροτοξίνης που κατατάσσεται ως χημικό όπλο – θα μπορούσε να έχει διαπραχθεί μόνο από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφεραν το μεσημέρι του Σαββάτου, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στο Μόναχο.

Το δηλητήριο του βατράχου είναι 200 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη.

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Οι ιθαγενείς φυλές της Νότιας Αμερικής χρησιμοποιούν την τοξίνη σε βέλη ή φυσοκάλαμα κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

Η σύζυγός του Ναβάλνι, Γιούλια, φανερά συγκλονισμένη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου του συζύγου της.

«Ήταν η πιο τρομερή ημέρα της ζωής μου», δήλωσε, αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε τα τραγικά νέα στις 16 Φεβρουαρίου 2024. «Ήταν η πιο φρικτή μέρα της ζωής μου. Ανέβηκα στη σκηνή και είπα ότι ο σύζυγός μου, Αλεξέι Ναβάλνι, είχε δηλητηριαστεί. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί στον νούμερο ένα εχθρό του Πούτιν σε μια ρωσική φυλακή;

Αλλά τώρα καταλαβαίνω και ξέρω ότι δεν είναι απλά λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη».

Οι ρωσικές αρχές είχαν προηγουμένως ισχυριστεί ότι ο θάνατος του Ναβάλνι δεν ήταν ύποπτος, αλλά προκλήθηκε από «συνδυασμό ασθενειών», συμπεριλαμβανομένου ενός ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού.

Ωστόσο, η Υβέτ Κούπερ, η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του εργάζονταν «με αποφασιστικότητα» για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συνέβη.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης από την τοξίνη του βατράχου του Εκουαδόρ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιδιαίτερα ισχυρή» νευροτοξική ουσία. «Τα θύματα ασφυκτιούν», είπε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο να κατανοηθεί η πραγματική αιτία του θανάτου του Ναβάλνι. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη Ρωσία υπεύθυνη για τις πράξεις της και να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως τα συνεχή ψέματά της», είπε. «Τώρα θα προχωρήσουμε με αυτές τις πληροφορίες στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.