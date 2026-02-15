Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο ακτιβιστής και αντικυβερνητικός πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε από δηλητήριο που προέρχεται από βάτραχο.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο «μπλόγκερ» (σ.σ. όπως ονομάζει το TASS τον δικηγόρο, πολιτικό και ακτιβιστή) Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάστηκε με δηλητήριο που προέρχεται από βάτραχο, ως δυτική προπαγανδιστική φάρσα. Ο Ναβάλνι είχε δικαστεί, καταδικαστεί και χαρακτηριστεί από τις ρωσικές αρχές ως «τρομοκράτης και εξτρεμιστής».
Τουλάχιστον 3 απόπειρες δολοφονίας του με δηλητήριο είχαν συμβεί πριν τον θάνατό του, εκ των οποίων στην μια περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η σπάνια νευροτοξίνη Νόβιτσοκ και στην άλλη ένα υγρό σε επίθεση στον δρόμο, από την οποία έχασε το 80% της όρασής του από το ένα μάτι.
Για προπαγάνδα και ισχυρισμούς κάνει λόγο η Ζαχάροβα – Η κοινή δήλωση για Ναβάλνι
«Όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα και οι χημικές συνθέσεις των ουσιών θα έχουν δημοσιοποιηθεί, θα σχολιάσουμε αναλόγως», δήλωσε η Ζαχάροβα.
«Μέχρι τότε, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απλώς προπαγάνδα που αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τα επείγοντα ζητήματα της Δύσης». Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε το χρονικό πλαίσιο που δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα από την ανάλυση του δείγματος του αντικαθεστωτικού πολιτικού.
«Ακριβώς όταν η έρευνα για τις εκρήξεις στο Nord Stream ήταν έτοιμη να αποδώσει αποτελέσματα, ξαφνικά η δηλητηρίαση του Ναβάλνι έρχεται στο προσκήνιο. Όταν ζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ναβάλνι, οι δυτικοί αξιωματούχοι διέδωσαν αντίθετα εντυπωσιακές ιστορίες για τους Σκριπάλ. Αυτό το μοτίβο συνεχίζεται αμείωτο».
Στις 14 Φεβρουαρίου, η Γερμανία, η Βρετανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Γαλλία εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ισχυρίζονταν ότι ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με επιβατιδίνη, μια τοξίνη που προέρχεται από το δέρμα δηλητηριώδους βατράχου. Το συμπέρασμά τους βασίστηκε, όπως ανέφεραν σε αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων του Ναβάλνι. Ύστερα κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα σε σχέση με το περιστατικό.
