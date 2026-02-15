newspaper
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 19:48

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τη διαβεβαίωσή του ότι έφτασε στην Κεντρική Ευρώπη για να εμβαθύνει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, φτάνοντας στην Μπρατισλάβα, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι του.

Οι ηγέτες των δύο αυτών χωρών, Ρόμπερτ Φίτσο και Βίκτορ Όρμπαν, διατηρούν θερμούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, από τη μία πλευρά, και με τη Ρωσία από την άλλη. Ενώ επίσης έχουν συγκρουστεί με την ηγεσία της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι είναι μέλη της. Σλοβακία και Ουγγαρία επίσης βασίζονται στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Η πρώτη επίσκεψη σε επτά χρόνια

Ο Μάρκο Ρούμπιο, στην Μπρατισλάβα συζήτησε με τον πρωθυπουργό Φίτσο, αλλά και τον πρόεδρο της χώρας, Πίτερ Πελεγκρίνι, θέματα άμυνας και ενέργειας. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη εδώ και επτά χρόνια από υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Σλοβακία. Η χώρα αυτή με τα 5,5 εκατομμύρια κατοίκους, συνορεύει με την Ουκρανία.

Από τη Σλοβακία, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη.

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή η κυβέρνηση θα καταστήσει όχι μόνο τη Σλοβακία αλλά και την κεντρική Ευρώπη βασικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο θα ασχοληθούμε με την ήπειρο και τον κόσμο», είπε.

«Δεν πρόκειται απλώς να συμμετάσχουμε σε συναντήσεις και φιλικές σχέσεις, αλλά σε συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβουμε από κοινού με τρόπους που είναι ωφέλιμοι για τον λαό σας και τον λαό μας», πρόσθεσε.

Είχε προηγηθεί η ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου. Εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο, παρά την ήπια γλώσσα, επανέλαβε τη MAGA κριτική της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ευρώπη.

Δηλαδή, επέκρινε την Ευρώπη για τις πολιτικές της για το κλίμα, που όπως είπε «φτωχαίνουν τους λαούς». Ενώ επανέλαβε την αντιμεταναστευτική ρητορική, ισχυριζόμενος ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτιστική αντικατάσταση» από τους «ξένους».

«Αναμένουμε από κάθε χώρα στον κόσμο να ενεργεί προς το εθνικό της συμφέρον. Αυτό υποτίθεται ότι κάνουν οι χώρες», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Μπρατισλάβα. «Όταν τα εθνικά μας συμφέροντα ευθυγραμμίζονται… αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για συνεργασία και εταιρική σχέση» πρόσθεσε.

Φίτσο, Όρμπαν και Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έχει δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε «βαθιά κρίση». Επισκεπτόμενος τον Ιανουάριο τις ΗΠΑ, επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «θα φέρει ειρήνη».

Τόσο ο Φίτσο όσο και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν (θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο αύριο, Δευτέρα), έχουν κατηγορηθεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για παραβίαση αρχών και κανόνων της ΕΕ. Μεταξύ αυτών ο σεβασμός στη δικαστική εξουσία, η προστασία της ελευθερίας του Τύπου και η νομοθεσία κατά της διαφθοράς. Επίσης, λόγω και των δεσμών που διατηρούν με τη Ρωσία, έχουν καθυστερήσει στην επιβολή κυρώσεων, ενώ αντιτάχθηκαν στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Με τον Ρόμπερτ Φίτσο

Ο Μάρκο Ρούμπιο, αναχωρώντας για την Ευρώπη, έκανε επίσης μια δήλωση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις εν όψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου και είναι πιθανό να τις χάσεις. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «υποστηρίζει έντονα» τον Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Όρμπαν, από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, θεωρείται από πολλούς στην αμερικανική ακροδεξιά πρότυπο. Κυρίως για τις σκληρές πολιτικές που εφαρμόζει και ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μετανάστευση και την υποστήριξη του χριστιανικού συντηρητισμού.

Επίσης, έχει επανειλημμένα φιλοξενήσει στη Βουδαπέστη εκδηλώσεις του Συνεδρίου Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης. Σε αυτές συγκεντρώνονται συντηρητικοί ακτιβιστές και ηγέτες. Η επόμενη έχει προγραμματιστεί τον Μάρτιο.

Στο τραπέζι αέριο, πετρέλαιο και πυρηνική ενέργεια

Οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στις χώρες που εξακολουθούν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία. Ενώ άλλες χώρες της ΕΕ εξασφάλισαν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αγοράζοντας φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, η Σλοβακία και η Ουγγαρία συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αυτό θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας του. Ήδη η Σλοβακία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία με αμερικανική εταιρεία, ώστε μια κοινοπραξία να κατασκευάσει ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο στη Σλοβακία έως το 2040. Πρόσθεσε ότι η Σλοβακία θέλει να αγοράσει τέσσερα ακόμη μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, μέλη του ΝΑΤΟ, αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ. Απέχουν πολύ από το 5% του ΑΕΠ έως το 2035 που συμφωνήθηκε από το ΝΑΤΟ μετά από πιέσεις του Τραμπ. Ο Φίτσο δήλωσε ότι η Μπρατισλάβα γνώριζε ότι έπρεπε να αυξήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες και πως εργάζεται πάνω σε αυτό.

Ωστόσο, ήταν από τους ηγέτες που επέκριναν την αμερικανική επέμβαση και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα. Αλλά αυτό δεν φάνηκε να πειράζει την Ουάσιγκτον.

«Σε πολλές χώρες δεν άρεσε αυτό που κάναμε στη Βενεζουέλα. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό ήταν προς το εθνικό μας συμφέρον… Και τι; Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε φίλοι», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

