Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Music Stage 12 Μαΐου 2026, 23:03

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Λοιπόν, αυτό που περιμέναμε όλοι να συμβεί, μόλις πραγματοποιήθηκε: ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision, δίνοντας μια εκπληκτική ερμηνεία, με ποπ διάθεση και κέφι, διεκδικώντας επάξια το εισιτήριο του για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο επίσημος λογαριασμός του διαγωνισμού στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο από το act του τραγουδιστή, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Με στόχο να πετύχει υψηλή βαθμολογία στον αποψινό ημιτελικό, ιδού ο Akylas από την Ελλάδα!».

«Οι υπόλοιποι μπορείτε να γυρίσετε στα σπίτια σας»

Το κοινό φάνηκε να ενθουσιάζεται με την εμφάνιση του Akyla, το οποίο παρέσυρε στους χορευτικούς ρυθμούς του «FERTO», το οποίο ωστόσο, έχει και μια κοινωνική χρεία, με στοίχους που καυτηριάζουν τη δίψα για χρήμα και δόξα.

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ιδιαιτέρως θετικά, με έναν χρήστη του Instagram να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Mία άλλη χρήστρια σχολίασε: «Οι υπόλοιποι μπορείτε να γυρίσετε στα σπίτια σας».

Στον α’ ημιτελικό διαγωνίζονται με σειρά εμφάνισης οι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία (εκτός συναγωνισμού στον ημιτελικό), Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία (εκτός συναγωνισμού στον ημιτελικό), Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τον φετινό νικητή της Eurovision. Άραγε, θα αποδειχθούν οι προβλέψεις τους αληθινές;

Θα σηκώσει ο Akylas από την Αθήνα την κούπα;

Για να δούμε.

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Σύνταξη
Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»

Λουκάς Καρνής
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα στην φώκια - σύμβολο της Λαχάινα - Το μετά έγινε viral

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε, μέχρι τα 28 δούλευα ως σερβιτόρος σε στριπτιτζάδικο»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Αρχοντία Κάτσουρα
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
«Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο Ελληνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Σύνταξη
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Σάββας Λιαμίρας
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης

Δημήτρης Τερζής
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

