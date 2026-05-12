Eurovision 2026: Οι τελευταίες προβλέψεις πριν τον Α’ ημιτελικό – Τι λένε για Akyla
Σύμφωνα με την Libération, η ελληνική υποψηφιότητα βρίσκεται στη λίστα με τις επικρατέστερες για την πρώτη θέση στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
Είστε έτοιμοι για την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή του Α’ ημιτελικού της Eurovision;
Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά για να απολαύσετε το act, γιατί όπως όλα δείχνουν, θα κερδίσει το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
«Μια δυναμική εμφάνιση»
Αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά η γαλλική Libération. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ελληνική υποψηφιότητα, μαζί με αυτές από τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία είναι οι επικρατέστερες για την πρώτη θέση στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
Πιο συγκεκριμένα, αυτό αναφέρει στο σημερινό (12/05) της φύλλο η Libération, επικαλούμενη τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των θαυμαστών του διαγωνισμού, που θα γίνει στη Βιέννη.
Greece 🩵 Akylas – Ferto
Jury Show – SemiFinal1 – Eurovision 2026
Source: @euroDENsing (YouTube)#eurovisiongr #Ferto #eurovision #eurovision2026 #foustanela pic.twitter.com/PMbz2zaKPs
— ZJERM🔥 (@eurovisionfunA) May 11, 2026
Αναφερόμενη ειδικότερα στην ελληνική υποψηφιότητα η γαλλική εφημερίδα κάνει λόγο για «μια ελαφρώς εκκεντρική πρόταση», υπογραμμίζοντας ότι ο Akylas, «γνωστός στην πατρίδα του για τις διασκευές του στο TikTok και τη συμμετοχή του στο The Voice, προσφέρει μια δυναμική εμφάνιση με ένα σύνολο που θυμίζει τον σύντροφο του Winnie the Pooh».
Με το τραγούδι του Férto, ο καλλιτέχνης συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες για να αναφερθεί στη δίψα για φήμη και πλούτο, με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι, σημειώνει μεταξύ άλλων η γαλλική εφημερίδα.
Στον Α΄ ημιτελικό θα διαγωνιστούν επίσης οι εκπρόσωποι των παρακάτω χωρών: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.
