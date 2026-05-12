Η Μπέτις «σφράγισε» το εισιτήριο για το Champions League (2-1)

Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga η Μπέτις «κλείδωσε» το πέμπτο και τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι νίκησε με 2-1 την Έλτσε στο «Λα Καρτούχα» και σε συνδυασμό με την ήττα-σοκ της Θέλτα που προηγήθηκε, η νέα χρονιά θα την βρει στα «σαλόνια» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου.

Ο Ερνάντες στο 9′ και ο Φορνάλς στο 68′ ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων, ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την Έλτσε ο Φορτ (41′). Κομβικό σημείο στο ματς ήταν η αποβολή του Πετρό στο 48′, γεγονός που δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο.

«Ανάσα» για Λεβάντε

Θέλτα και Λεβάντε «καίγονταν» για το «τρίποντο», για διαφορετικούς λόγους, στην αποψινή πρώτη αναμέτρηση της 36ης ημέρας. Αυτή που πανηγύρισε ήταν η Λεβάντε με το τελικό 3-2 σ’ ένα ματς που «έσπασαν καρδιές» και η έκβασή του έδωσε την ευκαιρία στη νικήτρια να κάνει ένα τεράστιο βήμα για την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τον Τζουτγκλά που σκόραρε στο 4′ και στο 48′. Ο Αριάγκα είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 στο 43′, ο Ντέλα στο 57′ έκανε το 2-2 και στο 63′ ο Μπούγουε έκανε το 2-3.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Τρίτη (12/05)

Θέλτα-Λεβάντε 2-3

Μπέτις-Έλτσε 2-1

Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:30)

Τετάρτη (13/05)

Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη (20:00)

Εσπανιόλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο (20:00)

Χετάφε-Μαγιόρκα (22:30)

Αλαβές-Μπαρτσελόνα (22:30)

Πέμπτη (14/05)

Βαλένθια-Ράγιο Βαγεκάνο (20:00)

Τζιρόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Οβιέδο (22:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (37ης) αγωνιστικής:

Κυριακή (17/05, 20:00)

Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης

Οσασούνα-Εσπανιόλ

Οβιέδο-Αλαβές

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαλένθια

Ράγιο Βαγεκάνο-Βιγιαρεάλ

Λεβάντε-Μαγιόρκα

Έλτσε-Χετάφε

Μπαρτσελόνα-Μπέτις

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τζιρόνα

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Θέλτα