Μπράγκα – Μπέτις 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς (vid)
Μικρό προβάδισμα λόγω έδρας έχει η Μπέτις μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με την Μπράγκα σε ένα ματς που είχε πολλές φάσεις.
- Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
- Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
- Χαϊδάρι: Συμμορία έκλεβε διερχόμενους οδηγούς παριστάνοντας ότι έχουν βλάβη στο δικό τους αυτοκίνητο
- «Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Μπράγκα και Μπέτις που έμειναν στο 1-1 για τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό στο Europa League. Ισορροπημένο το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκειά του και όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της Σεβίλλης την ερχόμενη Πέμπτη (16/4).
Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Μπράγκα που μόλις στο 4′ άνοιξε το σκορ με τακουνάκι του Γκρίλιτς μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στο 6′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Μπάρτρα ενώ στο 24′ ο ίδιος σημάδεψε δοκάρι με κεφαλιά. Η Μπέτις πίεσε ως την ανάπαυλα, αλλά γκολ δεν βρήκε σε ευκαιρίες των Εζαλζουλί, Κούτσο και Φορνάλς.
Στο 56′ ο Λόπεθ έβγαλε το σουτ του Γκρίλιτς και στο 60′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Κούτσο να κάνει το 1-1 από την άσπρη βούλα. Μέχρι το φινάλε μία ευκαιρία με τον Άντονι στις καθυστερήσεις ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στο ματς.
Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Βίκτορ Γκόμεθ, Λαγκερμπίλκε, Νιακατέ, Αρέι Εμπί, Γκόρμπι, Γκρίλιτς (84’ Τικνάζ), Ντιέγκο Ροντρίγκες (17’ Μουτίνιο), Γκάμπρι Μαρτίνεθ (77’ Ντόργκελες), Πάου Βίκτορ (84’ Μοσκάρδο), Όρτα (77’ Ναβάρο).
Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Νάταν, Ροντρίγκες, Μπάρτρα, Ρουϊμπάλ, Ρόκα (62’ Ντεόσα), Άμραμπατ (46’ Άντονι), Φινταλγκό (62’ Αλτιμίρα), Κούτσο Ερνάντες (82’ Άβιλα), Εζαλζουλί (78’ Ρικέλμε), Φορνάλς.
- Γκολ και highlights από όλα τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «8» του Champions League (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Επίδειξη δύναμης από τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
- Champions League: Στο 11′ άνοιξε το σκορ η Παρί κόντρα στη Λίβερπουλ (vid)
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ το ζευγάρι των τελικών στη Volley League Γυναικών (vid)
- Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
