sports betsson
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
Ποδόσφαιρο 20 Μαρτίου 2026, 00:38

Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τις ρεβάνς των «16» του Europa League - Αποτελέσματα και τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Spotlight

Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Europa League, με τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπέτις, Θέλτα, Μπράγκα, Φράιμπουργκ, Πόρτο, Μπολονια και Άστον Βίλα να περνούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό

Η Μπέτις επικράτησε 4-0 του Παναθηναϊκού, ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα και πέρασε στην 8άδα. Ρομπάλ, (8’), Άμραμπατ (45+1’), Ερνάντες (53’) και Άντονι (66’) τα τέρματα για τους Ισπανούς.

Ανατροπή και πρόκριση στα πέναλτι η Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε στη Δανία της Μίντιλαντ με 2-1, έστειλε το ματς στην παράταση και από εκεί στα πέναλτι, όπου επικράτησε με 3-0 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League. Ντομίνγκες (40′) και Γέιτς (52′) τα τέρματα για τους Reds, που σκόραραν επίσης στα πέναλτι με τους Γκιμπς-Γουάιτ, Σανκαρέ και Γουίλιαμς.

Διπλό και είσοδος στην 8άδα για την Θέλτα

Η Θέλτα νίκησε στη Γαλλία τη Λιόν με 2-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Ρουέδα στο 61′ και Γιουτγκλά στο 90+3′ τα γκολ για τους Ισπανούς.

«Πάρτι» για την Φράιμπουργκ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Φράιμπουργκ τον επαναληπτικό με την Γκενκ. Η γερμανική ομάδα διέλυσε τους Βέλγους με 5-1, ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα και πέρασε στην τελική 8άδα. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Γκίντερ (19’), Ματάνοβιτς (25’), Γκιφό (53’), Σουζούκι (57’) και Εγκεστάιν (79’). Σμετς στο 39′, μετά από ασίστ του Καρέτσα, το μοναδικό τέρμα της Γκενκ.

2Χ2 για την Άστον Βίλα

Μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα στη Γαλλία, η Άστον Βίλα επικράτησε και στο δεύτερο της Λιλ, αυτή τη φορά με 2-0 και προκρίθηκε με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στα προημιτελικά. ΜακΓκιν στο 54’ και Μπάιλι στο 86’ τα γκολ.

Δίπλωσε τις νίκες η Πόρτο

Δεύτερη νίκη για την Πόρτο απέναντι στην Στουτγκάρδη, με τους Δράκους να επικρατούν και εντός έδρας με 2-0, μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα. Γουίλιαμ Γκόμες στο 21’ και Φροχολντ στο 72’ τα τέρματα για τους Πορτογάλους.

Ματσάρα στην Ιταλία

Η Μπολόνια επικράτησε στην παράταση της Ρόμα με 4-3 (1-1 πρώτος αγώνας) και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Ρόουε (22’), Μπερναντέσκι (45+2’), Κάστρο (58’) και Καμπιάγκι (111’) τα γκολ για την Μπολόνια. Ντίτσκα (32’), Μάλεν (69’) και Πελεγκρίνι (80’) τα αντίστοιχα για τους γηπεδούχους.

Χθες, η Μπράγκα πέτυχε επική ανατροπή απέναντι στην Φερεντσβάρος. Οι Πορτογάλοι νίκησαν με 4-0, ανέτρεψαν το 2-0 του πρώτου αγώνα και πέρασαν στην επόμενη φάση. Όρτα (11’, 53’), Γκριλτσκ (15’) και Μαρτίνες (34’) τα γκολ.

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16

Μπολόνια – Ρόμα 1-1
Λιλ – Άστον Βίλα 0-1
Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0
Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2
Θέλτα – Λιόν 1-1
Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0
Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1

Οι αγώνες ρεβάνς

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0
Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 1-2 κ.δ και παρ. 0-3 πεν.
Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1
Λιόν – Θέλτα 0-2
19/3 22:00 Ρόμα – Μπολόνια 3-4 παρ. (3-3 κ.δ)
Άστον Βίλα – Λιλ 2-0
Πόρτο – Στουτγκάρδη 2-0
Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπράγκα Vs Μπέτις
Φράιμπουργκ Vs Θέλτα
Πόρτο Vs Νότιγχαμ
Μπολόνια Vs Άστον Βίλα

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα
Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη

Headlines:
World
Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111' σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Σύνταξη
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Σύνταξη
Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)
Europa League 20.03.26

Europa League: Η Μπολόνια προκρίθηκε στα προημιτελικά από τον ιταλικό «εμφύλιο» (4-3 στην παράταση)

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

Σύνταξη
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο