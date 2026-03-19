Europa League: Στα προημιτελικά η Πόρτο (2-0) και η Αστον Βίλα (2-0)
Εύκολα και απλά η Πόρτο νίκησε 2-0 την Στουτγκάρδη που έμεινε με δέκα παίκτες στο 77’, ενώ η Αστον Βίλα ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα που πέτυχε και τα δυο γκολ επί της Λιλ.
Με τον αέρα των εκτός έδρας νικών τους η Πόρτο και η Αστον Βίλα νίκησαν εκτός έδρας και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-0) την Στουτγκάρδη και την Λιλ και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Europa League, όπου η Πόρτο θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ και Αστον Βίλα τον νικητή του ιταλικού εμφυλίου Ρόμα-Μπολόνια που πήγε στην παράταση. Στη Γερμανία η Πόρτο είχε νικήσει 2-1 την Στουγκάρδη και η Αστον Βίλα 1-0 την Λιλ στη Γαλλία.
Πόρτο-Στουτγκάρδη 2-0
Η Πόρτο δεν αγχώθηκε και νίκησε 2-0 τη Στουτγκάρδη. Η γηπεδούχος ομάδα, έχοντας στις αποσκευές της τη νίκη με 2-1 στη Γερμανία, προηγήθηκε στο 21’ με γκολ του Γουίλιαμ Γκόμες. Το 1-0 είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πόρτο πίεσε για το 2-0 το οποίο πέτυχε στο 72’ με εκτός περιοχής σουτ του Φρόχολντ. Στο 78’ η Στουτγκάρδη έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Νάρτι, με δυο κίτρινες στο 76’ και στο 77’, την πρώτη για φάουλ και τη δεύτερη για διαμαρτυρία.
ΠΟΡΤΟ: Ντιόγκο Κόστα, Τιάγκο Σίλβα, Ζαϊντού(57’ Κίβιορ), Μπεντνάρεκ, Α. Κόστα, Ροζάριο, Φοφανά(73’ Βαρέλα), Μόρα(46’ Φρόχολντ), Γκόμες(58’ Πεπέ), Μοφί, Σάινθ(66’ Φερνάντες)
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Νίμπελ, Ζακς, Χέντρικς, Σαμπό, Μίτελσταντ(62’ Νάρτεϊ), Καραθόρ(62’ Τομάς), Στίλερ(79’ Αντρές), Ελ Κανούς, Ουντάβ(78’ Μπουανανί), Φίριχ(79’ Ασινιόν), Ντεμίροβιτς
Αστον Βίλα-Λιλ 2-0
Με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Αστον Βίλα νίκησε 2-0 την Λιλ. Στο 54’ λύγισαν οι Γάλλοι, που παρατάχθηκαν με φουλ άμυνα, παρότι είχαν ηττηθεί 1-0 στην Γαλλία. Το 1-0 πέτυχε ο Μαγκίν με σουτ, μετά από ασίστ του Σάνχο. Το 2-0 σημείωσε ο Μπέιλι στο 86’, ενώ είχε μπει αλλαγή στο 84’, μετά από πάσα του Γουότκινς.
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Μπογκάρντε (72’ Κας), Λίντελεφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Ονάνα, Ντόουγκλας Λουίζ, Σάντσο (83’ Έλιοτ), ΜακΓκίν (72’ Μπουεντία), Έιμπραχαμ (56’ Γουότκινς), Ρότζερς (84’ Μπέιλι).
ΛΙΛ: Οζέρ, Περό, Εμπεμπά, Αλεξάντρο (73’ Μαντί), Ενγκό, Μουκαού (67’ Χάραλντσον), Μπενταλέμπ, Μπουαντί (67’ Πάρντο), Κορέια (67’ Ετζουμά), Μενιέ (81’ Τιάγκο Σάντος), Ζιρού.
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16
Μπολόνια – Ρόμα 1-1
Λιλ – Άστον Βίλα 0-1
Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0
Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2
Θέλτα – Λιόν 1-1
Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0
Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1
Οι αγώνες ρεβάνς
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0
Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 0-3 στα πέναλτι (κ.α. και παράταση 1-2))
Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1
Λιόν – Θέλτα 0-2
Ρόμα – Μπολόνια σε εξέλιξη (παράταση)
Άστον Βίλα – Λιλ 2-0
Πόρτο – Στουτγκάρδη 2-0
Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Μπράγκα– Μπέτις
Φράιμπουργκ-Θέλτα
Πόρτο- Νότιγχαμ
Μπολόνια – Ρόμα Vs Άστον Βίλα
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Μπράγκα ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα
Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Άστον Βίλα
Ο τελικός
20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη
