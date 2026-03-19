Το όνειρο της πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League, μετράπηκε σε εφιάλτη για τον Παναθηναϊκό. Η Μπέτις τον συνέτρεψε 4-0 στη ρεβάνς τον απέκλεισε εμφατικά, σε μία ρεβάνς που οι πιο πολλοί «πράσινοι» φάνηκαν ανέτοιμοι για τις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού ραντεβού.

Εκός από την αδιαμφισβήτηση ποιότητα των «μπέτιγκος» και την κακή απόδοση των παικτών του Μπενίτεθ, ο Αλμπάν Λαφόν υπήρξε αρνητικός πρωταγωνιστής σε άλλο ένα ευρωπαϊκό ματς. Ο Ιβοριανός «κρέμασε» το Τριφύλλι στο 2-0, δεχόμενος γκολ από ένα χλιαρό μακρινό σουτ του Άμραμπατ. Όταν μία ομάδα έχει ανάγκη από τον τερματοφύλακα της να την κρατήσει όρθια σε ένα δύσκολο τάιμινγκ, ο Παναθηναϊκός αντίθετα παραχωρεί εύκολο προβάδισμα στον αντίπαλο του.

Ο Λαφόν φερει ευθύνη σε δύο από τα τρία γκολ που δέχτηκε από τη Βικτόρια Πλζεν και καταδίκασε οριστικά τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο «Καρτούχας». Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που οι άνθρωποι του Συλλόγου επιβάλλεται να λύσουν το καλοκαίρι με την απόκτηση ενός αξιόπιστο «άσσου».

Στο… ταμείο του ζευγαριού, η Μπέτις ήταν το φαβορί και προκρίθηκε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν εξάντλησε τις πιθανότητες του και δεν ταξίδεψε ποτέ πνευματικά στην Ανδαλουσία.

O Παναθηναϊκός ήταν αυτός που απείλησε στο 5′ όταν ο Πελίστρι βγήκε στο τετ-ε-τετ και πλάσαρε, όμως ο Πάου Λόπεζ απέκρουσε. Η Μπέτις έφτασε κοντά στο γκολ στο 7′ όταν ο Άντονι μόνος στην περιοχή, πλάσαρε πάνω στον Λαφόν. Αλλά το 1-0 δεν αποφεύχθηκε στο 8′. Ο Κούτσο σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στρώθηκε στον Ρουμπιάλ που ήρθε από πίσω και με εξουδετερωμένο τον Λαφόν, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Η Μπέτις απείλησε ξανά με μακρινά σουτ των Φορνάλς και Κούτσο Ερνάντες, όμως ο Λαφόν τα σταμάτησε εύκολα. Ο Παναθηναϊκος στο ίδιο χρονικό διάστημα είχε ένα σουτ του Τεττέη από το ημικύκλιο, που μπλόκαρε ο Πάου Λόπεζ. Όμως πριν το ημίχρονο, ο Λαφόν «κρέμασε» ξανά τον Παναθηναϊκό. Ο Άμραμπατ σούταρε ένα χλιαρό κρεμαστό σουτ από μακρινή απόσταση και ο Ιβοριανός γκολκίπερ απλώς κοίταζε τη μπάλα να μπαίνει στην εστία του, στέλνοντας το Τριφύλλι με σκορ αποκλεισμού…

Το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά στο 53′ . Ο Φορνάλς κέρδισε την κεφαλιά από τον Ίνγκασον και ο Ρουμπιάλ έβγαλε αμέσως στον αφάλυκτο Κούτσο, ο οποίος εξ’ επαφής σκόραρε το 3-0 για τη Μπέτις. Το σκορ πήρε εφιαλτικές διαστάσεις στο 66′. Ο Εζαλζουλί μπήκε στην περιοχή από αριστερά και γύρισε στον αφύλακτο Άντονι και αυτός με πλασέ πέτυχε το 4-0 για τους «βερδιμπλάνκος».

Οι «πράσινοι» παραδόθηκαν και παλά περίμεναν τη λήξη, οι Ανδαλουσιανοί είχαν στήσει πάρτι στις εξέδρες και οι παίκτες του Πελεγκρίνι έψαχναν πέμπτο γκολ. Αλλά σε δύο κλασικά τετ-α-τετ, ο Λαφόν απέκρουσε τα πλασέ του Άντονι και του Εζαλζουλί.

Ο MVP: Ο Ρουμπιάλ. Από δεξιός μπακ στο ΟΑΚΑ, δεύτερος επιθετικός στο «Καρτούχας». Αναστάστωσε τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού, σκόραρε το 1-0, έφτιαξε φάσεις και συνεργασίες με τους Κούτσο, Άντονι και Εζαλζουλί και ήταν ασταμάτητος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Αλμπάν Λαφόν. Ο Ιβοριανός «έπνιξε» το γκολ του Άμραμπατ σε ανύποπτο σημείο και έβαλε τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει το σκορ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το γκολ του Άμραμπατ. Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός, αλλά δέχτηκε ένα γκολ που αποτελεί ευθύνη του τερματοφύλακα του 100% και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, πνευματικά τελείωσε από το

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ διαχειρίστηκε τις δύο ομάδες με το ίδιο μέτρο, δεν σφύριξε πολύ για να βοηθήσει τον ρυθμό και με εξαίρεση το δεύτερο γκολ που υπήρξε συζήτηση, δεν αντιμετώπισε περαιτέρω προβλήματα.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σόρεν Στορκς από τη Γερμανία ελέγχεται μόνο στη φάση του 2-0. Δεν είδε φάουλ του Κούτσο στον Καλάμπρια, ούτε οφσάιντ στον Εζαλζουλί και ενημέρωσε τον Στίλερ να μετρήσει το γκολ του Άμραμπατ.

ΣΚΟΡΕΡ: Ρουμπιάλες 8′, Άμραμπατ 45’+1′, Κούτσο 53′, Αντόνι 66′.

ΜΠΕΤΙΣ (Μάνουελ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεζ, Μπελέριν, Μπαρτρά, Νατάν, Ροντρίγκεζ, Άντονι, Φορνάλς (73′ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (62′ Ρόκα), Εζαλζουλί (90′ Ρικέλμε), Ρουμπιάλ (62′ Φιντάλγκο), Κούτσο (73′ Άβιλα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης (71′ Σβιντέρσκι), Ίνγκασον, Χάβι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (54′ Τσέριν), Ρενάτο (54′ Τσιριβέγια), Ταμπόρδα (85′ Σιώπης), Πελίστρι (71′ Τζούρισιτς), Τεττέη