Θέλτα (2-0) και Φράιμπουργκ (5-1) πέρασαν στους «8» του Europa League
Η Θέλτα επικράτησε στη Γαλλία της Λιόν με 2-0 και πέρασε στους «8», όπως και η Φράιμπουργκ που διέλυσε την Γκενκ του Καρέτσα με 5-1.
Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League πήραν οι Θέλτα και Φράιμπουργκ.
Η Θέλτα επικράτησε στη Γαλλία της Λιόν με 2-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα μπήκε στην τελική 8άδα της διοργάνωσης.
Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 19’, όταν αποβλήθηκε ο Νιακατέ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 61’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με πλασέ του Ρουέδα, μετά από γύρισμα του Καρέιρα και στο 90+3’ «σφράγισαν» την πρόκριση στα προημιτελικά με γκολ του Γιουτγκλά. Στο 90+6′ η Λιόν έμεινε με 9 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε και ο Ταλιάφικο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
ΛΙΟΝ: Γκρέιφ, Κανγκό, Μάτα, Νιακατέ, Ταλιάφικο, Άμπνερ Βνίσιους (66’ Σουλτς), Τολισό, Μόρτον (82’ Φοφανά), Νάρτεϊ (66’ Μανγκαλά), Έντρικ (66’ Μορέιρα), Γιάρεμτσουκ (46’ Τέσμαν)
ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ (46’ Αϊντού), Ροντρίγκεθ, Ρουέδα, Καρέιρα, Μορίμπα, Βεσίνο (80’ Σοτέλο), Σβέντμπεργκ (46’ Άλβαρεθ), Ντουράν (57’ Γιουτγκλά), Φερ Λόπεθ (57’ Άσπας)
Στη Γερμανία η Φράιμπουργκ έστησε πάρτι απέναντι στην Γκενκ του Καρέτσα. Οι γηπεδούχοι ηταν καταιγιστικοί και επικράτησαν με το εμφατικό 5-1. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Γκίντερ (19’), Ματάνοβιτς (25’), Γκιφό (53’), Σουζούκι (57’) και Εγκεστάιν (79’). Ασίστ είχε ο Καρέτσας στο μοναδικό γκολ της Γκενκ, το οποίο έβαλε ο Σμετς στο 39’.
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Όγκμπους, Τρέου(83’ Κούμπλερ), Γκίντερ, Μακενγκό, Έγκεσταϊν, Μανζάμπι(81’ Λίνχαρτ), Σουζούκι, Μπέστε(71’ Χέλερ), Γκρίφο(72’ Σέρχαντ), Ματάνοβιτς(71’ Οστερχάγκε)
ΓΚΕΝΚ: Λαβάλ, Καγιέμπε(69’ Μεντίνα), Μπανγκουρά(69’ Ίτο), Σμετς, Κονγκολό, Ενκουμπά, Στέρνμπεργκ(46’ Σορ), Χέινεν, Χέιμανς(83’ Σατλμπέργκερ), Καρέτσας, Μπιμπού(69’ Μιρισόλα)
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16
Μπολόνια – Ρόμα 1-1
Λιλ – Άστον Βίλα 0-1
Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0
Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2
Θέλτα – Λιόν 1-1
Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0
Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1
Οι αγώνες ρεβάνς
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0
Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 1-2 κ.δ και παρ. 0-3 πεν.
Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1
Λιόν – Θέλτα 0-2
19/3 22:00 Ρόμα – Μπολόνια
19/3 22:00 Άστον Βίλα – Λιλ
19/3 22:00 Πόρτο – Στουτγκάρδη
19/3 22:00 Μπέτις – Παναθηναϊκός
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις
Φράιμπουργκ Vs Θέλτα
Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ
Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα
Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα
Ο τελικός
20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη
