Θέλτα (2-0) και Φράιμπουργκ (5-1) πέρασαν στους «8» του Europa League

Το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League πήραν οι Θέλτα και Φράιμπουργκ.

Η Θέλτα επικράτησε στη Γαλλία της Λιόν με 2-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα μπήκε στην τελική 8άδα της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 19’, όταν αποβλήθηκε ο Νιακατέ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο 61’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με πλασέ του Ρουέδα, μετά από γύρισμα του Καρέιρα και στο 90+3’ «σφράγισαν» την πρόκριση στα προημιτελικά με γκολ του Γιουτγκλά. Στο 90+6′ η Λιόν έμεινε με 9 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε και ο Ταλιάφικο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

ΛΙΟΝ: Γκρέιφ, Κανγκό, Μάτα, Νιακατέ, Ταλιάφικο, Άμπνερ Βνίσιους (66’ Σουλτς), Τολισό, Μόρτον (82’ Φοφανά), Νάρτεϊ (66’ Μανγκαλά), Έντρικ (66’ Μορέιρα), Γιάρεμτσουκ (46’ Τέσμαν)

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ (46’ Αϊντού), Ροντρίγκεθ, Ρουέδα, Καρέιρα, Μορίμπα, Βεσίνο (80’ Σοτέλο), Σβέντμπεργκ (46’ Άλβαρεθ), Ντουράν (57’ Γιουτγκλά), Φερ Λόπεθ (57’ Άσπας)

Στη Γερμανία η Φράιμπουργκ έστησε πάρτι απέναντι στην Γκενκ του Καρέτσα. Οι γηπεδούχοι ηταν καταιγιστικοί και επικράτησαν με το εμφατικό 5-1. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Γκίντερ (19’), Ματάνοβιτς (25’), Γκιφό (53’), Σουζούκι (57’) και Εγκεστάιν (79’). Ασίστ είχε ο Καρέτσας στο μοναδικό γκολ της Γκενκ, το οποίο έβαλε ο Σμετς στο 39’.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Όγκμπους, Τρέου(83’ Κούμπλερ), Γκίντερ, Μακενγκό, Έγκεσταϊν, Μανζάμπι(81’ Λίνχαρτ), Σουζούκι, Μπέστε(71’ Χέλερ), Γκρίφο(72’ Σέρχαντ), Ματάνοβιτς(71’ Οστερχάγκε)

ΓΚΕΝΚ: Λαβάλ, Καγιέμπε(69’ Μεντίνα), Μπανγκουρά(69’ Ίτο), Σμετς, Κονγκολό, Ενκουμπά, Στέρνμπεργκ(46’ Σορ), Χέινεν, Χέιμανς(83’ Σατλμπέργκερ), Καρέτσας, Μπιμπού(69’ Μιρισόλα)

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16

Μπολόνια – Ρόμα 1-1

Λιλ – Άστον Βίλα 0-1

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0

Στουτγκάρδη – Πόρτο 1-2

Θέλτα – Λιόν 1-1

Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0

Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1

Οι αγώνες ρεβάνς

Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0

Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 1-2 κ.δ και παρ. 0-3 πεν.

Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1

Λιόν – Θέλτα 0-2

19/3 22:00 Ρόμα – Μπολόνια

19/3 22:00 Άστον Βίλα – Λιλ

19/3 22:00 Πόρτο – Στουτγκάρδη

19/3 22:00 Μπέτις – Παναθηναϊκός

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις

Φράιμπουργκ Vs Θέλτα

Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ

Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα

Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη