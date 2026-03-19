sports betsson
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 στα πέναλτι (κ.α.και παράταση 1-2): Τεράστια πρόκριση των reds στους 8 του Europa League (vid)
Europa League 19 Μαρτίου 2026, 22:32

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League και θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Πόρτο - Στουτγκάρδη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Spotlight

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, καθώς η αγγλική ομάδα νίκησε εκτός έδρας την Μίντιλαντ στα πέναλτι 3-0.

Η αγγλική ομάδα επικράτησε στην κανονική διάρκεια του αγώνα με 2-1 και το παιχνίδι πήγε στην παράταση, όπου τίποτε δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.

Οι παίκτες της Νότιγχαμ έδειξαν την ψυχραιμία που χρειάζεται στην «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ευστόχησαν και στα τρία που εκτέλεσαν σε αντίθεση με τους Δανούς οι οποίοι έχασαν και τα τρία.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση στην φάση των οκτώ του Europa League, εκεί όπου θα κοντραριστούν με τη νικήτρια του ζευγαριού Πόρτο – Στουτγκάρδη.

Η Νότιγχαμ κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με γκολ του Ντομίνγκες στο 41′ και στο 52′ ο Γέιτς έκανε το 2-0 για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Αυτό ήταν σκορ πρόκρισης για τη Νότιγχαμ (το πρώτο ματς στην Αγγλία είχε βρει νικητές τους Δανούς με 1-0), αλλά η Μίντιλαντ κατάφερε να μειώσει (1-2) στο 69′ με γκολ του Έρλιτς κι έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.

Δύο λεπτά μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της παράτασης η αγγλική ομάδα πέτυχε και τρίτο γκολ, με σκόρερ τον Γέιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Το 1-2 έμεινε και στην παράταση και η πρόκριση κρίθηκε στα πέλαντι. Οι παίκτες της Νότιγχαμ ευστόχησαν και στα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν και τα τρία.

Οι Γκιμπς Γουάιτ, Σανγκαρέ και Γουίλιαμς ευστόχησαν για τους reds ενώ για την Μίντιλαντ αστόχησαν οι Σουνγκ (δοκάρι), Σιμσίρ (δοκάρι) και Τσιλουγιά (άουτ).

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ: Όλαφσον, Ντιαό (91’ Γκάμπριελ), Έρλιτς, Μπεχ, Γένσεν, Καστίγιο, Μπράβο, Μπίλινγκ (46’ Λι), Αντρέασεν (46’ Σίμσιρ), Οσόριο (104’ Τσιλουγιά), Μπρουμάδο (65’ Τσο).

ΦΟΡΕΣΤ: Ορτέγκα, Μοράτο, Μιλένκοβιτς (61’ Μουρίγιο), Άμποτ, Ντομίνγκες (91’ Ντομίνγκες), Γέιτς, Εντόι (61’ Γκιμπς Γουάιτ), ΜακΑτί (76’ Άινα), Μπάκβα (76’ Άντερσον), Χάτσινσον (61’ Ουίλιαμς), Λούκα.

Headlines:
World
Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Κόσμος
inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.03.26

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Θέλτα
Europa League 19.03.26

LIVE: Λιόν – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – Θέλτα για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0: Ανατροπή πρόκρισης οι Πορτογάλοι, περιμένουν… Παναθηναϊκό (vid)
Europa League 18.03.26

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στράτος Ιωακείμ
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σύνταξη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Conference League 19.03.26

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο