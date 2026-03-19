Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 στα πέναλτι (κ.α.και παράταση 1-2): Τεράστια πρόκριση των reds στους 8 του Europa League (vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, καθώς η αγγλική ομάδα νίκησε εκτός έδρας την Μίντιλαντ στα πέναλτι 3-0.

Η αγγλική ομάδα επικράτησε στην κανονική διάρκεια του αγώνα με 2-1 και το παιχνίδι πήγε στην παράταση, όπου τίποτε δεν άλλαξε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.

Οι παίκτες της Νότιγχαμ έδειξαν την ψυχραιμία που χρειάζεται στην «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ευστόχησαν και στα τρία που εκτέλεσαν σε αντίθεση με τους Δανούς οι οποίοι έχασαν και τα τρία.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση στην φάση των οκτώ του Europa League, εκεί όπου θα κοντραριστούν με τη νικήτρια του ζευγαριού Πόρτο – Στουτγκάρδη.

Η Νότιγχαμ κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με γκολ του Ντομίνγκες στο 41′ και στο 52′ ο Γέιτς έκανε το 2-0 για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Αυτό ήταν σκορ πρόκρισης για τη Νότιγχαμ (το πρώτο ματς στην Αγγλία είχε βρει νικητές τους Δανούς με 1-0), αλλά η Μίντιλαντ κατάφερε να μειώσει (1-2) στο 69′ με γκολ του Έρλιτς κι έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.

Δύο λεπτά μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της παράτασης η αγγλική ομάδα πέτυχε και τρίτο γκολ, με σκόρερ τον Γέιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Το 1-2 έμεινε και στην παράταση και η πρόκριση κρίθηκε στα πέλαντι. Οι παίκτες της Νότιγχαμ ευστόχησαν και στα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν ενώ οι γηπεδούχοι έχασαν και τα τρία.

Οι Γκιμπς Γουάιτ, Σανγκαρέ και Γουίλιαμς ευστόχησαν για τους reds ενώ για την Μίντιλαντ αστόχησαν οι Σουνγκ (δοκάρι), Σιμσίρ (δοκάρι) και Τσιλουγιά (άουτ).

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ: Όλαφσον, Ντιαό (91’ Γκάμπριελ), Έρλιτς, Μπεχ, Γένσεν, Καστίγιο, Μπράβο, Μπίλινγκ (46’ Λι), Αντρέασεν (46’ Σίμσιρ), Οσόριο (104’ Τσιλουγιά), Μπρουμάδο (65’ Τσο).

ΦΟΡΕΣΤ: Ορτέγκα, Μοράτο, Μιλένκοβιτς (61’ Μουρίγιο), Άμποτ, Ντομίνγκες (91’ Ντομίνγκες), Γέιτς, Εντόι (61’ Γκιμπς Γουάιτ), ΜακΑτί (76’ Άινα), Μπάκβα (76’ Άντερσον), Χάτσινσον (61’ Ουίλιαμς), Λούκα.