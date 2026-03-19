ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Ξενέρωσε τον κόσμο της, αποδοκιμάστηκε, αλλά πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League η ΑΕΚ! Η Ένωση έκανε αγγαρεία και ηττήθηκε με 0-2 από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά το 4-0 του πρώτου ματς την έστειλε στην επόμενη φάση όπου περιμένει Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ. Πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης οι «κιτρινόμαυροι».

Πώς ξεκίνησαν

H ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στον άξονα ήταν ο Πινέδα με τον Μαρίν, στα άκρα οι Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, με τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς.

Η Τσέλιε από την πλευρά της ξεκίνησε με τους Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς, Ιοσίφοβ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας.

Προκάλεσε την τύχη της η ΑΕΚ και δέχθηκε δύο γκολ

Πολύ άσχημα άρχισε το ματς για την ΑΕΚ που από τα πρώτα λεπτά πήρε παθητικό ρόλο, σαν να προκαλεί το κακό. Και στο 13’ ήρθε το πρώτο «χτύπημα» από τους Σλοβένους όταν ο Ιοσίφοβ έκανε παράλληλη κίνηση και σουτ προς το τέρμα, με την μπάλα να κοντράρει στον Μουκουντί και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1. Η μοναδική στιγμή που εμφανίστηκε στο πρώτο μέρος η Ένωση ήταν στο 19’ όταν από κόντρα που έβαλε ο Γκατσίνοβιτς, η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Κουτέσα που έκανε το σουτ, αλλά ο Σλούγκα απέκρουσε.

Στο 22’ η Τσέλιε άγγιξε το δεύτερο γκολ με εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ που χτύπησε στο δοκάρι, με την ΑΕΚ να κάνει το ένα λάθος μετά από το άλλο. Στο 40’ κόπηκε ένα επικίνδυνο γύρισμα του Μαρίν και δύο λεπτά αργότερα ο Νιέτο απέφυγε τον Ρότα σαν να μην υπήρχε και γύρισε εκεί όπου ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Η λήξη του ημιχρόνου βρήκε τον κόσμο των «κιτρινόμαυρων» να αποδοκιμάζει έντονα για αυτό που είδε.

Δύο ευκαιρίες και τέλος

Η ΑΕΚ μπήκε χωρίς αλλαγή στο δεύτερο μέρος, αλλά στα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με σουτ του Κοϊτά από θέση βολής που κόντραρε στα σώματα. Ακολούθησαν ακόμη δύο τελικές με Γκατσίνοβιτς και Μαρίν ενώ στη συνέχεια πέρασαν Ελίασον και Μάνταλος στο γήπεδο. Η Ένωση είχε τον έλεγχο, αλλά κάτι της έλειπε στο τέλος και ο χρόνος κυλούσε προς το φινάλε της αναμέτρησης χωρίς κάτι ουσιαστικό.

Από την άλλη και η Τσέλιε έδειχνε να έχει ξεμείνει από ιδέες. Για να δούμε ευκαιρία έπρεπε να φτάσουμε στο 90+1′ όταν ο Γιόβιτς άργησε απέναντι από τον Σλούγκα ο οποίος τον νίκησε στο τετ α τετ και το 0-2 δεν άλλαξε, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει και πάλι στο τελικό σφύριγμα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η ΑΕΚ ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και σε συνδυασμό με την πρώτη της Τσέλιε κράτησε τουλάχιστον το σκορ στο 0-2.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η Τσέλιε δεν εμφανίστηκε στο δεύτερο μέρος και η ΑΕΚ γλίτωσε από μεγαλύτερες περιπέτειες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ που έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε πρόβλημα ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα που έβγαλε εύκολα το ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ιοσίφοβ (13’), Βάνκας (42’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (52′ Μάνταλος), Κουτέσα (52′ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς

Τσέλιε (Βίτορ Καμπέλος): Σλούγκα, Νιέτο (46′ Χρκα), Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Βουκλίσεβιτς, Σέσλαρ (62′ Κβέσιτς), Ντάνιελ, Τσάλουσιτς (77′ Κάρνιτσνικ), Βάντσας, Ιοσίφοφ (46′ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66′ Κούτσις)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στα προημιτελικά η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του Βαγιεκάνο-Σάμσουνσπορ (22:00), με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει με 3-1 στην Τουρκία. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας στις 9/4 και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16/4.