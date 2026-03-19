Conference League: Και μη χειρότερα για την ΑΕΚ, 2-0 η Τσέλιε (vids)

Η ΑΕΚ, μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα, έχει μπει πολύ χαλαρά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας και ηττάται με σκορ 2-0 από την Τσέλιε μετά το πέρας του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Σλοβένοι είναι πολύ καλύτεροι και έχουν βάλει δύσκολα στην «Ένωση», η οποία οφείλει να σοβαρευτεί αν θέλει να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League.

Τραγική αντίδραση της άμυνας της ΑΕΚ και μετά από γύρισμα από τα αριστερά ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 στο 42′. Απόλυτα δίκαιο το σκορ.

Δείτε το 0-2 της Τσέλιε:

Θυμηθείτε το 0-1 των Σλοβένων: