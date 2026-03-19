Conference League: Σοκ για την ΑΕΚ, γρήγορο γκολ η Τσέλιε (vid)

Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με το ευρύ 4-0 της Τσέλιε στη Σλοβενία στο πρώτο ματς της φάσης των «16» του UEFA Conference League και η αποψινή ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γρήγορο γκολ στην αναμέτρηση και έτσι από το 13′ προηγούνται με σκορ 1-0 της «Ένωσης».

Ωραία προσπάθεια του Ιοσίφοβ, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και πήγε στα δίχτυα για το 0-1, με την ΑΕΚ να μην μπαίνει με τον καλύτερο τρόπο στον αγώνα.

