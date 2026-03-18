Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει σαν να είναι 0-0 ή σαν να χάνει με 1-0»

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στον επαναληπτικό του υπέρ της 4-0 στη Σλοβενία και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την αναμέτρηση δίνοντας τα κλειδιά του παιχνιδιού

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στη σοβαρότητα που πρέπει να δείξει η Ένωση και τόνισε πως θα αντιμετωπίσουν το παιχνίδι σαν να είναι 0-0 ή σαν να χάνουν με 1-0.

Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος ήταν ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με τον προπονητή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα σε όλους που είναι εδώ, αύριο ακόμα μια μεγάλη ανταγωνιστική αναμέτρηση, δεν είναι φιλικό, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε προκριθεί, είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να παίξουμε στο μάξιμουμ δυνατοτήτων, σαν να είμαστε στο 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0 και να πιέσουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να προκριθούμε. Ελπίζω να είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι μήνυμα στους φιλάθλους, οι παίκτες χρειάζονται την ενέργειά τους, αυτό δίνει κίνητρο κι έμπνευση, αναμένω γεμάτες κερκίδες και να σπρώξουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Αν θα παίξει ρόλο το ότι είναι παίκτες στο όριο καρτών για την ενδεκάδα: «Η απάντηση είναι απλή, η δική μου φιλοσοφία αφορά την επόμενη αναμέτρηση, είμαι προπονητής 25 χρόνια και ξέρω ότι όταν κάνεις τέτοιους υπολογισμούς, το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει. Αύριο θα κατεβάσουμε την καλύτερη ενδεκάδα, δεν με αφορούν οι κάρτες, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο ματς, δεν έχουμε πάρει την πρόκριση, θέλουμε να περάσουμε στα προημιτελικά, μετά να σκεφτούμε την Κηφισιά. Δεν έχουμε το μυαλό μας στο μέλλον και στα επόμενα βήματα, έχω δει τελευταία φήμες και συζητήσεις, δεν είναι το δικό μου στυλ, σέβομαι τον αντίπαλο, το παιχνίδι, την ομάδα και τους φιλάθλους. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να κερδίσουμε».

Για το δίλημμα πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό τελικό: «Κι αυτό το έχω δει, για τη Λειψία, σε πρώτη φάση με επαγγελματισμό να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Φυσικά έχουμε όνειρα κι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όνειρα, δεν υπάρχει διαφορά, είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση και ξέρω τι σημαίνει μια επιτυχία. Επικεντρωνόμαστε στον επαναληπτικό με την Τσέλιε και μετά στο πρωτάθλημα. Το πως θα τελειώσουμε φέτος θα κρίνει και τι θα αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά. Αυτό θα έχει αντίκτυπο για πιθανή επιτυχία του χρόνου, αυτή είναι η δική μου διπλωματική απάντηση».

Για τη συνεργασία Γιόβιτς-Βάργκα: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο, ουδείς εκ των δυο δεν ήταν στην ομάδα το καλοκαίρι, ήρθε πρώτα ο Λούκα και προσθέσαμε ποιότητα με τον Μπαρνάμπας, πολλοί εξεπλάγησαν με αυτή την επιλογή αλλά έχει βάλει 150 γκολ τα τελευταία τρία χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι απολύτως συμβατοί μεταξύ τους, μπορούν να συνυπάρξουν, έχουν πολύ καλή σχέση και το βλέπετε στους αγώνες, πως πανηγυρίζουν, το απολαμβάνουν, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτό το δίδυμο».

«Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, ελέγξαμε τον αντίπαλό μας αλλά υπήρξαν στιγμές με απόλυτη έλλειψη συγκέντρωσης, αν αναλύσετε αυτές τις στιγμές, ήταν δώρα προς τον αντίπαλο. Κάποιες φορές ήμασταν λίγο πιο χαλαροί στην αντίπαλη εστία, όταν έχεις την ευκαιρία να τελειώσεις το ματς πρέπει να το κάνεις γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι αποφασιστικές. Η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη όταν κυνηγά το αποτέλεσμα παρά όταν αμύνεται για ένα αποτέλεσμα. Όταν πετυχαίνουμε γκολ χαλαρώνουμε κάπως, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά στην τελική ευθεία».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κοϊτά:

Για τις φιλοδοξίες των παικτών: «Τα όνειρά μας είναι απλά. Να κερδίζουμε το κάθε παιχνίδι ξεκινώντας από αύριο. Δεν έχουμε προκριθεί ακόμα. Πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0. Βλέπουμε το κάθε ματς μέχρι τέλους. Τελικός στόχος είναι η νίκη».

Για το αν θεωρεί ο ίδιος ότι στα ευρωπαϊκά ματς έχει κάνει πολύ παραγωγική χρονιά: «Θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα παίζοντας στο 100%. Όλοι ανυπομονούμε για την αυριανή βραδιά».