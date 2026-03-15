Super League: Η βαθμολογία μετά την γκέλα της ΑΕΚ στο Περιστέρι (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά το 2-2 της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 για την 25η αγωνιστική της Super League και να παίρνουν από έναν βαθμό.
Μετά από αυτή την ισοπαλία, η ΑΕΚ έφτασε τους 57 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που έχουν επίσης από 57 βαθμούς μετά τις νίκες τους απέναντι σε ΟΦΗ (3-0) και Λεβαδειακό (3-0).
Ο Ατρόμητος από την άλλη πλευρά, με τον βαθμό που πήρε απόψε ανέβηκε στην 7η θέση με 29 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική θα τα δώσει όλα για να παραμείνει στην πρώτη 8άδα, που θα του δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στα πλέι οφ 5-8.
Από εκεί και πέρα, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Κηφισιά νίκησε εύκολα εντός έδρας τον Βόλο με 2-0, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρωνεται με το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, που γίνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος 2-0
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0
Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία της Super League:
Το πρόγραμμα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής
Κυριακή 22 Μαρτίου
19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
19:00 Άρης – ΟΦΗ
19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
