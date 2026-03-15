Super League: Η βαθμολογία μετά την γκέλα της ΑΕΚ στο Περιστέρι (pic)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 για την 25η αγωνιστική της Super League και να παίρνουν από έναν βαθμό.

Μετά από αυτή την ισοπαλία, η ΑΕΚ έφτασε τους 57 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που έχουν επίσης από 57 βαθμούς μετά τις νίκες τους απέναντι σε ΟΦΗ (3-0) και Λεβαδειακό (3-0).

Ο Ατρόμητος από την άλλη πλευρά, με τον βαθμό που πήρε απόψε ανέβηκε στην 7η θέση με 29 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική θα τα δώσει όλα για να παραμείνει στην πρώτη 8άδα, που θα του δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στα πλέι οφ 5-8.

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Κηφισιά νίκησε εύκολα εντός έδρας τον Βόλο με 2-0, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρωνεται με το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, που γίνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία της Super League:

Το πρόγραμμα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός