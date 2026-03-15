Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: Απώλεια για την Ένωση σε ένα σπουδαίο ματς στο Περιστέρι

Ατρόμητος και ΑΕΚ έμειναν στο 2-2 στο Περιστέρι για την 25η αγωνιστική της Super League σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι όπου θα μπορούσε να υπάρξει και νικητής. Συγκάτοικος με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό πλέον η Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας ενόψει της τελευταίας στροφής της κανονικής περιόδου.

Πιο δυνατά η ΑΕΚ, το γκολ ο Ατρόμητος

Η ΑΕΚ ξεκίνησε φουριόζα το ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα υποχρέωσε τον Γκουγκεσασβίλι σε δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε προσπάθειες των Μάνταλου και Μουκουντί. Η Ένωση είχε κλείσει τον Ατρόμητο στα καρέ του και πίεζε για το γρήγορο γκολ, σταδιακά όμως οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και από μία στημένη φάση πήραν προβάδισμα.

Στο 33’ συγκεκριμένα ο Ούρονεν εκτέλεσε ένα φάουλ στο δεύτερο δοκάρι και ο Μήτογλου αμαρκάριστος έκανε το 1-0 με ωραία κεφαλιά. Ο Έλληνας αμυντικός δεν πανηγύρισε το γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του ενώ στο 37’ μία εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ έφυγε λίγο άουτ.

Στο 43’ ο Στρακόσα έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Καραμάνη, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μπάκου σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ και το 1-0 δεν άλλαξε. Όπως και στο 45+1’ όταν ο Βάργκα σκόραρε με υπέροχη προσπάθεια από φάουλ του Μαρίν, αλλά ήταν εκτεθειμένος.

Ανατροπή, αλλά «πληγώθηκε» πάλι από στημένο

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση να πιέσει, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Πινέδα και Ζοάο Μάριο πέρασαν στο ματς για την Ένωση που στο 63′ έφτασε στο 1-1 με υπέροχο τελείωμα του Γιόβιτς από το ύψος της περιοχής. Έξι λεπτά αργότερα ήρθε και η ανατροπή όταν ο Ρότα βρήκε τον Κοϊτά, εκείνος γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς με πλασέ έκανε το 1-2.

Η χαρά της ΑΕΚ δεν κράτησε πολύ καθώς στο 71′ από εκτέλεση κόρνερ του Ούρονεν η μπάλα πέρασε ξανά στο δεύτερο δοκάρι και ο Μουτουσαμί αμαρκάριστος έκανε το 2-2 με πλασέ. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν με κάθε τρόπο στα τελευταία λεπτά και έχασαν τεράστιες ευκαιρίες.

Στο 85′ ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βάργκα από κόρνερ και στο 90+3′ από νέο κόρνερ ο Μουκουντί έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο και ο Γιόβιτς από κοντά με προβολή στο κάθετο δοκάρι. Την τελευταία φάση του ματς την είχε ο Μήτογλου με μία κεφαλιά από φάουλ που έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Τα στημένα που είναι το μεγάλο «όπλο» της ΑΕΚ αυτή τη φορά την «πλήγωσαν» και της στέρησαν άλλους δύο βαθμούς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Γιόβιτς με δύο υπέροχα γκολ, το πρώτο σε εκτέλεση και το δεύτερο σε συνεργασία, γύρισε το ματς αλλά…

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μουκουντί δεν λειτούργησε καθόλου καλά και στα δύο γκολ του Ατρόμητου και βάζει υποψηφιότητα για τον χειρότερο, έχοντας από κοντά τον Λιούμπισιτς που δεν ακούμπησε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εχασε φάσεις ο Ευαγγέλου γενικά στο ματς, αλλά δεν επηρέασε το αποτέλεσμα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Πέρα από τα οφσάιντ, δεν χρειάστηκε κάπου η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μήτογλου (33’), Μουτουσαμί (71’) / Γιόβιτς (63’, 69’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Κίνι, Καραμάνης, Μουτουσαμί (89′ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (62′ Τσαντίλας), Μπάκου (79′ Πνευμονίδης), Ουκάκι (89′ Τζοβάρας), Τσούμπερ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (77′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (77′ Ελίασον), Μάνταλος (52′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (88′ Κουτέσα), Λιούμπισιτς (52′ Πινέδα), Γιόβιτς, Βάργκα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (22/3, 19:00)

ΑΕΚ – Κηφισιά (22/3, 19:00)