Ιταλός διαιτητής στο ΑΕΚ – Τσέλιε

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αγώνων του Conference League και σε αυτό της ΑΕΚ με την Τσέλιε (19/3, 19:45) ορίστηκε ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, στη ρεβάνς του 4-0 της Ένωσης στη Σλοβενία.

Βοηθοί του θα είναι οι Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, τέταρτος ο Τζοβάνι Αϊρόλντι και στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο με AVAR τον Ντανιέλε Ντοβέρι, όλοι τους Ιταλοί.

Φέτος ο Σότσα έχει διευθύνει δύο αγώνες Champions League, Μπριζ-Μονακό 4-1 και Μπενφίκα-Λεβερκούζεν 0-1, ενώ ήταν επίσης στο Παναθηναϊκός-Στουρμ 2-1 και ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0 στο Europa League, αλλά και στο Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1 για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.