Ιταλός διαιτητής στο ΑΕΚ – Τσέλιε
Ο Ιταλός διαιτητής Σιμόνε Σότσα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε (19/3, 19:45)
- Απολογείται σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη
- Τσουνάμι αντιγραφής με ΑΙ στα πανεπιστήμια – Σε κρίση η αξιολόγηση των φοιτητών
- Βροχερός ο καιρός την Τρίτη σε όλη τη χώρα – Τι θα γίνει στην Αττική
- Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αγώνων του Conference League και σε αυτό της ΑΕΚ με την Τσέλιε (19/3, 19:45) ορίστηκε ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, στη ρεβάνς του 4-0 της Ένωσης στη Σλοβενία.
Βοηθοί του θα είναι οι Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, τέταρτος ο Τζοβάνι Αϊρόλντι και στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο με AVAR τον Ντανιέλε Ντοβέρι, όλοι τους Ιταλοί.
Φέτος ο Σότσα έχει διευθύνει δύο αγώνες Champions League, Μπριζ-Μονακό 4-1 και Μπενφίκα-Λεβερκούζεν 0-1, ενώ ήταν επίσης στο Παναθηναϊκός-Στουρμ 2-1 και ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0 στο Europa League, αλλά και στο Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς 1-1 για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
- Ιταλός διαιτητής στο ΑΕΚ – Τσέλιε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις