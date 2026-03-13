Η Τσέλιε απέλυσε τον προπονητή της μετά την ήττα απο την ΑΕΚ
Με νέο προπονητή θα πάει η Τσέλιε στη ρεβάνς με την ΑΕΚ, μετά το βαρύ 4-0 του πρώτου μεταξύ τους αγώνα.
Η σαρωτική νίκη της ΑΕΚ την Πέμπτη στη Σλοβενία επί της Τσέλιε με 4-0, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Conference League, ήταν το τελευταίο ματς του Ιβάν Μαέφσκι, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους.
Ετσι η πρωτοπόρος του σλοβένικου πρωταθλήματος θα παίξει στη ρεβάνς της Αθήνας με νέο προπονητή στον πάγκο της. Ο 37χρονος Λευκορώσος τεχνικός ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ισπανού, Αλμπερτ Ριέρα, ο οποίος αποχώρησε το Φεβρουάριο για να αναλάβει την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και έμεινε για να τον αντικαταστήσει.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ο Βίκτορ Καμπέλος αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Μαέφσκι.
