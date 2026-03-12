Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: Σάρωσε στην Σλοβενία και προκρίνεται… (vid)
Τυπική υπόθεση είναι η ρεβάνς για την ΑΕΚ καθώς επιβλήθηκε εκτός έδρας με 4-0 σε βάρος της Τσέλιε και ουσιαστικά προκρίθηκε από το πρώτο ματς στα προημιτελικά του Conference League.
Πάρτι πρόκρισης σε αγωνιστικό χώρο και κερκίδα για την ΑΕΚ! Μπροστά σε 2.000 οπαδούς της η Ένωση διέλυσε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και ουσιαστικά έκλεισε θέση από απόψε στα προημιτελικά του Conference League όπου πιθανότατα θα παίξει με τη Βαγιεκάνο μετά το 3-1 των Ισπανών στην έδρα της Σάμσουνσπορ. Με αυτό το σκορ οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν παράλληλα την πιο ευρεία εκτός έδρας νίκη της ιστορίας τους στην Ευρώπη.
Τρία αντί για έξι στο ημίχρονο η ΑΕΚ
Όπως στο ματς της League Phase, έτσι και σε αυτό, η ΑΕΚ μπήκε με το… πόδι στο γκάζι, μόνο που αυτή τη φορά δεν το άφησε ποτέ. Μόλις στο 3’ ο Βάργκα με κεφαλιά από κόρνερ του Μαρίν έκανε το 0-1, με το 17ο γκολ που πετυχαίνει η Ένωση από στημένη φάση φέτος.
Στη συνέχεια ακολούθησε ένα ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών για τον Δικέφαλο με δοκάρι του Βάργκα και σπουδαίες στιγμές με Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά, για να φτάσουμε στο 33’ όπου ο τελευταίος πήρε την ασίστ από τον Γιόβιτς και αφού απέφυγε έναν αντίπαλο εκτέλεσε για το 0-2. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γκατσίνοβιτς με σέντρα-σουτ έγραψε το 0-3 ενώ μέχρι την ανάπαυλα η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες με Πήλιο και Γιόβιτς για να πετύχει και άλλο γκολ.
«Κερασάκι» και διαχείριση
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση μπήκε και πάλι δυνατά και στο 49′ έφτασε σε τέταρτο γκολ. Ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση στο 49′, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μουκουντί έκανε το 0-4. Σχεδόν με τη σέντρα μάλιστα ο Γιόβιτς έχασε απίθανη ευκαιρία για πέμτο γκολ και στα επόμενα λεπτά ο ρυθμός έπεσε.
Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι, είχε προοπτικές και για περισσότερα γκολ ενώ δεν κινδύνεψε καθόλου, μέχρι τις καθυστερήσεις. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Τσέλιε που είχε δύο καλές στιγμές, με τη δεύτερη να σταματάει στο δοκάρι μετά από κόντρα στον Κουτέσα.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:
Το γρήγορο γκολ του Βάργκα, από ακόμη ένα στημένο του Μαρίν, ξεκλείδωσε το ματς για την ΑΕΚ.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:
Κανείς δεν υστέρησε από την ΑΕΚ, αλλά ο Βάργκα πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με την ΑΕΚ.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:
Όλη η Τσέλιε παίρνει κάτω από τη βάση.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:
O Πορτογάλος, Λουίς Γκοντίνιο, είχε εύκολο έργο καθώς δεν υπήρξε δύσκολη φάση.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:
Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.
ΣΚΟΡΕΡ:
Βάργκα (3’), Κοϊτά (33’), Γκατσίνοβιτς (36’), Μουκουντί (49’)
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Τσέλιε (Ιβάν Μαέφσκι): Λεμπάν, Χουάνχο Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας (46’ Κάστρο), Κάρνιτσνικ, Χρκα (46’ Ντάνιελ), Σέσλαρ (86’ Βίντοβιτς), Κβέσιτς (75’ Κότνικ), Ιοσίφοβ, Βάντσας (58’ Αβντίλι), Κούτσιτς
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα (75’ Περέιρα), Μαρίν, Κοϊτά (74’ Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (78’ Μάνταλος), Γιόβιτς (78’ Ζίνι), Βάργκα (86’ Καλοσκάμης)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στις 19:45 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
