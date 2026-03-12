Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.
Εντυπωσιακή ήταν η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τσέλιε στην Σλοβενία για τα πρώτα παιχνίδια των «16» του Conference League έχοντας καταφέρει να προηγηθεί με 3-0.
Το σκορ άνοιξε ο Μπάρναμπας Βάργκα με ωραία κεφαλιά μόλις στο τρίτο λεπτό της συνάντησης για το 1-0, μετά από κόρνερ του Ραζβάν Μαρίν.
Στο 33ο λεπτό, η Ένωση βγήκε στην αντεπίθεση με τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος βρήκε τον Αμπουμπακάρ Κοϊτά στην περιοχή. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έκανε καλή κίνηση, σούταρε και έκανε το 2-0.
Τρία λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς βρήκε το Πήλιο με κάθετη πάσα κι εκείνος σέντραρε, η μπάλα όμως κατάληξε σε πόδια παικτών της Τσέλιε, που όμως έκαναν λάθος και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σκόραρε για το 3-0.
Το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ κατάφερε να βάλει και ο Άρολντ Μουκουντί ο οποίος βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.
Συγκεκριμένα, στο 49′ ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε απευθείας φάουλ από καλό σημείο, όμως βρήκε το δοκάρι, με την μπάλα όμως να κάνει το χατίρι στον Καμερουνέζο σέντερ μπακ που δεν λάθεψε μπροστά από την κενή εστία. Έτσι έγινε το 0-4!
Δείτε τα γκολ:
Το 0-1:
Το 0-2:
Το 0-3:
Το 4-0
