ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο ματς με την Τσέλιε (pic)
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Σλοβενία, για τους «16» του Conference League.
- Θεσσαλονίκη: Έρευνα εις βάθος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόταν η 57χρονη καθηγήτρια
- «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
- ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
- Σε ανάκληση παρτίδας φαρμάκου προχωρά ο ΕΟΦ
Χωρίς εκπλήξεις παρατάσσεται η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους «16» του Conference League.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στα χαφ θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Γιόβιτς και Βάργκα.
Η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.
Our starting 𝐗𝐈 for NK Celje 🆚 AEK.#AEKFC #UECL pic.twitter.com/WZWXLRt2SW
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 12, 2026
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.
Η εντεκάδα της Τσέλιε: Λεμπάν, Χουάνχο Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Σέσλαρ, Κβέσιτς, Ιοσίφοβ, Βάντσας, Κούτσιτς.
Στον πάγκο: Κόλαρ, Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Βόμπεμπ, Γέβσενακ, Αβντίλι, Ντάνιελ, Ντέιβιντ Κάστρο, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάλουσιτς
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο ματς με την Τσέλιε (pic)
- «Ο Χάαλαντ είναι χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι»
- Σε συζητήσεις με το ΝΒΑ και τη Euroleague η Φενέρμπαχτσε (vid)
- LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
- LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
- LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
- Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
- LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις