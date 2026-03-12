ΑΕΚ: Η 11άδα για το πρώτο ματς με την Τσέλιε (pic)

Χωρίς εκπλήξεις παρατάσσεται η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους «16» του Conference League.

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στα χαφ θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Περέιρα, Ζίνι.

Η εντεκάδα της Τσέλιε: Λεμπάν, Χουάνχο Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Σέσλαρ, Κβέσιτς, Ιοσίφοβ, Βάντσας, Κούτσιτς.

Στον πάγκο: Κόλαρ, Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Βόμπεμπ, Γέβσενακ, Αβντίλι, Ντάνιελ, Ντέιβιντ Κάστρο, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάλουσιτς