Τι γίνεται με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Αθήνα σε περίπτωση πρόκρισής τους στους «8»
Ένα... ευχάριστο πρόβλημα δημιουργείται για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αν προκριθούν και οι δύο στους «8» του Europa και του Conference League, αντίστοιχα.
Στη «μάχη» της πρόκρισης για τα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ρίχνονται το βράδυ της Πέμπτης, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, σε Europa κόντρα στη Μπέτις (19:45) και Conference League κόντρα στην Τσέλιε (22:00), αντίστοιχα. Και εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες περάσουν στους «8», τότε δημιουργείται ένα… ευχάριστο πρόβλημα.
Με ανάρτησή του στα social media, o Ανδρέας Δημάτος ανέφερε πως αν και οι δύο ομάδες περάσουν στα προημιτελικά (σ.σ. ισχύει μόνο αν προκριθούν και οι δύο), τότε αυτό σημαίνει πως αυτομάτως δημιουργείται πρόβλημα με τις έδρες.
Συγκεκριμένα, οι ρεβάνς των προημιτελικών θα πρέπει να διεξαχθούν στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου, κι αυτό δεν γίνεται λόγω city clash. Ο UEFA media consultant εξήγησε πως η ΑΕΚ έχει έτσι κι αλλιώς τις ρεβάνς στην έδρα της όσο κι αν προχωρήσει στη διοργάνωση, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει αυτό το αβαντάζ αν αποκλείσει την Μπέτις.
Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να αγωνιστεί άλλη μέρα καθώς ο Παναθηναϊκός είναι σε ανώτερη διοργάνωση, με αποτέλεσμα η πιθανότερη ημέρα να είναι την Τετάρτη του Πάσχα (15/04), δηλαδή μία μέρα πριν.
Φυσικά, όλα αυτά θα απασχολήσουν την UEFA και τις ομάδες μας, εάν βρεθούν αμφότερες στα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
