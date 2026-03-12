sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Τι γίνεται με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην Αθήνα σε περίπτωση πρόκρισής τους στους «8»
Ένα... ευχάριστο πρόβλημα δημιουργείται για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αν προκριθούν και οι δύο στους «8» του Europa και του Conference League, αντίστοιχα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στη «μάχη» της πρόκρισης για τα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ρίχνονται το βράδυ της Πέμπτης, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, σε Europa κόντρα στη Μπέτις (19:45) και Conference League κόντρα στην Τσέλιε (22:00), αντίστοιχα. Και εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες περάσουν στους «8», τότε δημιουργείται ένα… ευχάριστο πρόβλημα.

Με ανάρτησή του στα social media, o Ανδρέας Δημάτος ανέφερε πως αν και οι δύο ομάδες περάσουν στα προημιτελικά (σ.σ. ισχύει μόνο αν προκριθούν και οι δύο), τότε αυτό σημαίνει πως αυτομάτως δημιουργείται πρόβλημα με τις έδρες.

Συγκεκριμένα, οι ρεβάνς των προημιτελικών θα πρέπει να διεξαχθούν στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου, κι αυτό δεν γίνεται λόγω city clash. Ο UEFA media consultant εξήγησε πως η ΑΕΚ έχει έτσι κι αλλιώς τις ρεβάνς στην έδρα της όσο κι αν προχωρήσει στη διοργάνωση, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει αυτό το αβαντάζ αν αποκλείσει την Μπέτις.

Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να αγωνιστεί άλλη μέρα καθώς ο Παναθηναϊκός είναι σε ανώτερη διοργάνωση, με αποτέλεσμα η πιθανότερη ημέρα να είναι την Τετάρτη του Πάσχα (15/04), δηλαδή μία μέρα πριν.

Φυσικά, όλα αυτά θα απασχολήσουν την UEFA και τις ομάδες μας, εάν βρεθούν αμφότερες στα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

World
Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Κόσμος
Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη
Ω καιροί, ω ήθη! 12.03.26

Το Vanity Fair Όσκαρ πάρτι ξεθωριάζει – Κάποτε ήταν μια άγρια νύχτα που κανείς δε θυμόταν τίποτα την επομένη

Μέσα στα πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair, όπου η Μαντόνα ψιθύριζε στο αυτί του Μπραντ Πιτ και ο μάνατζερ της Κόρτνεϊ Λοβ έφαγε πόρτα όλα αλλάζουν –για την ακρίβεια αρχίζουν και μοιάζουν όλο και περισσότερο «μη πάρτι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Κόσμος 12.03.26

Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» - Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών της ΕΕ

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύνταξη
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Ώρα για λογοδοσία 12.03.26

Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο
Βία ανηλίκων 12.03.26

Σοβαρή οφθαλμική κάκωση έχει ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15χρονο στα Ιωάννινα

Ο 15χρονος προσήλθε σε αστυνομικό τμήμα στα Ιωάννινα συνοδευόμενος από κοινωνική λειτουργό της δομής όπου διαμένει και συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν
The Good Life 12.03.26

«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν

Αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, ωστόσο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, όπως λέει, ο δικαστής όχι μόνο απέρριψε το αίτημά της, αλλά υποβάθμισε την καταγγελία της για κακοποίηση.

Σύνταξη
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Η πρώτη στρατηγική εξαγορά της εταιρείας στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των καινοτόμων προϊόντων της, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι
«Απερισκεψία» 12.03.26

Νέα βίντεο από την έκρηξη σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδεία - Επιχείρησαν να αντιγράψουν βίντεο που είδαν στα social media», είπε ο δικηγόρος ενός εκ των δραστών που ενεργοποίησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Ηράκλειο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 12.03.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 15 Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το ΒΗΜΑ στην Ιστορία για την ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το επετειακό τεύχος του HELLO! και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Euroleague 12.03.26

Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).

Σύνταξη
Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12.03.26

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Go Fun 12.03.26

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Σύνταξη
Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
Euroleague 12.03.26

Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και η αλλαγή ατζέντη από τον Γάλλο είναι από τα πιο «καυτά» θέματα – Τι σημαίνει η κίνηση αυτή, τι συμβόλαιο ψάχνει στην αγορά και γιατί εμπλέκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 12.03.26

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με ανάρτηση του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του in για πρόταση προς την ΚΕΔΕ από την ΕΝΠΕ για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή
The Onion? 12.03.26

Γελάμε και κλαίμε για το ίδιο πράγμα: Η Γκισλέιν Μάξγουελ κάνει μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» στη φυλακή

Η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, διδάσκει πλέον μαθήματα «γυναικείας ενδυνάμωσης» σε συγκρατούμενες της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο