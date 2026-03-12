sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Ώρα… Ευρώπης: O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις, εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε η ΑΕΚ
Europa League 12 Μαρτίου 2026, 08:29

Ώρα… Ευρώπης: O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις, εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε η ΑΕΚ

Μπέτις και Τσέλιε θα βρουν απέναντί τους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, αντίστοιχα, με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa και Conference League.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη των «16» του Europa και Conference League. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Μπέτις, στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45), ενώ η Ένωση φιλοξενείται στη Σλοβενία από την Τσέλιε (12/3, 22:00).

Με Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις για τη «φάση των 16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Έτσι ο Ισπανός κεντρικός χαφ μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί ως βασικός. Ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι μπορεί να πάρει λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο το πλάνο είναι να μπει πιο συντηρητικά και να αγωνιστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα απέναντι στον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.

Δεν προπονήθηκε στην Σλοβενία η ΑΕΚ

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) η ΑΕΚ προπονήθηκε στα Σπάτα ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για το πρώτο ματς με την Τσέλιε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να γίνει στην Ελλάδα η δουλειά καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις εγκαταστάσεις στη Σλοβενία στην πρώτη επίσκεψη της Ένωσης για το παιχνίδι της League Phase.

Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης η αποστολή του Δικεφάλου «πέταξε» με προορισμό τη Λιουμπλιάνα όπου θα είναι η βάση της ομάδας. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα διανυκτερεύσει στην πρωτεύουσα μετά το παιχνίδι και θα αναχωρήσει για την Αθήνα το πρωί της Παρασκευής.

«Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε. Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης.

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Κόσμος
Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στον Λίβανο

Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στον Λίβανο

inTickets 10.03.26

Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι – Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Κόσμος 12.03.26 Upd: 07:54

Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκο του λιμάνι - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
