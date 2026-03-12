Ώρα… Ευρώπης: O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις, εκτός έδρας κόντρα στην Τσέλιε η ΑΕΚ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη των «16» του Europa και Conference League. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την Μπέτις, στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45), ενώ η Ένωση φιλοξενείται στη Σλοβενία από την Τσέλιε (12/3, 22:00).

Με Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις για τη «φάση των 16» του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Έτσι ο Ισπανός κεντρικός χαφ μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα αγωνιστεί ως βασικός. Ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι μπορεί να πάρει λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο το πλάνο είναι να μπει πιο συντηρητικά και να αγωνιστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα απέναντι στον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.

Δεν προπονήθηκε στην Σλοβενία η ΑΕΚ

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) η ΑΕΚ προπονήθηκε στα Σπάτα ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για το πρώτο ματς με την Τσέλιε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να γίνει στην Ελλάδα η δουλειά καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις εγκαταστάσεις στη Σλοβενία στην πρώτη επίσκεψη της Ένωσης για το παιχνίδι της League Phase.

Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης η αποστολή του Δικεφάλου «πέταξε» με προορισμό τη Λιουμπλιάνα όπου θα είναι η βάση της ομάδας. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα διανυκτερεύσει στην πρωτεύουσα μετά το παιχνίδι και θα αναχωρήσει για την Αθήνα το πρωί της Παρασκευής.

«Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε. Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης.