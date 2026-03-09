«O Μαέφσκι θα είναι στον πάγκο της Τσέλιε για τα ματς με την ΑΕΚ»

Η Τσέλιε αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη (12/3, 22.00) στη Σλοβενία και προέρχεται από ήττα με 2-1 στο πρωτάθλημα από την Αλουμίνι.

Η Τσέλιε βρίσκεται στο +8 από την Μάριμπορ, ωστόσο υπήρχε δυσαρέσκεια για τον προπονητή στο στρατόπεδο της ομάδας, η οποία φαινόταν πως ψάχνει αντικαταστάτη.

Τι λένε για τα ματς της Τσέλιε με την ΑΕΚ και τον Μαέφσκι

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το «nogomania.com», η διοίκηση της Τσέλιε προετοιμάζεται για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς φαίνεται ότι η θητεία του Ιβάν Μαέφσκι θα φτάσει στο τέλος της, καθώς όπως έλεγαν δεν μπόρεσε να εμπνεύσει τους παίκτες μετά την φυγή του Άλμπερτ Ριέρα.

Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρουν στη Σλοβενία και συγκεκριμένα στο «sportklub», οι ιθύνοντες της σλοβένικης ομάδας που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στο Conference League, αποφάσισαν να διατηρήσουν στον πάγκο τον Μαέφσκι, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.