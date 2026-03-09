«O Μαέφσκι θα είναι στον πάγκο της Τσέλιε για τα ματς με την ΑΕΚ»
Ο Ιβάν Μαέφσκι φαίνεται πως θα παραμείνει στον πάγκο της Τσέλιε για τους αγώνες με την ΑΕΚ στο Conference League, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
- Νεκρός οδηγός σε τροχαίο - Έπεσε σε τοίχο με το όχημά του
- Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε 68χρονο που ασέλγησε στον 8χρονο ανιψιό του στη Θεσσαλονίκη
Η Τσέλιε αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη (12/3, 22.00) στη Σλοβενία και προέρχεται από ήττα με 2-1 στο πρωτάθλημα από την Αλουμίνι.
Η Τσέλιε βρίσκεται στο +8 από την Μάριμπορ, ωστόσο υπήρχε δυσαρέσκεια για τον προπονητή στο στρατόπεδο της ομάδας, η οποία φαινόταν πως ψάχνει αντικαταστάτη.
Τι λένε για τα ματς της Τσέλιε με την ΑΕΚ και τον Μαέφσκι
Σύμφωνα με όσα ανέφερε το «nogomania.com», η διοίκηση της Τσέλιε προετοιμάζεται για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς φαίνεται ότι η θητεία του Ιβάν Μαέφσκι θα φτάσει στο τέλος της, καθώς όπως έλεγαν δεν μπόρεσε να εμπνεύσει τους παίκτες μετά την φυγή του Άλμπερτ Ριέρα.
Σύμφωνα όμως με τα όσα αναφέρουν στη Σλοβενία και συγκεκριμένα στο «sportklub», οι ιθύνοντες της σλοβένικης ομάδας που θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στο Conference League, αποφάσισαν να διατηρήσουν στον πάγκο τον Μαέφσκι, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.
- «O Μαέφσκι θα είναι στον πάγκο της Τσέλιε για τα ματς με την ΑΕΚ»
- «Για εμάς είσαι πάντα εδώ» – Η συγκινητική ανάρτηση της Εθνικής για τα γενέθλια του Μπάλντοκ
- Ρεάλ Μαδρίτης: Μια οικονομική καταστροφή…
- Ο Εμιλιάνο «Ντίμπου» Μαρτίνες υπό έρευνα από την Αγγλική Ομοσπονδία για προβολή στοιχηματικών εταιρειών
- Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
- Ο Τζόκοβιτς πήγε για ψώνια με τον Τσιτσιπά και τον έβαλε στο καρότσι! (pic)
- «Τρελάθηκε» ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντέρμπι με την Πόρτο (vid)
- Έπος: Τερματοφύλακας έδιωξε και έστειλε την μπάλα σε μπαλκόνι σπιτιού! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις