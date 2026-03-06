«Στην πόρτα της εξόδου ο προπονητής της Τσέλιε»
Ο προπονητής της Τσέλιε, αντιπάλου της ΑΕΚ στους «16» του Conference League, Ιβάν Μαγέουσκι είναι πιθανό σύντομα να αποτελέσει παρελθόν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σλοβενίας
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση της 30χρονης από τη μητέρα της
- Αυτός είναι ο φάκελος συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές
- Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε πριν από έναν μήνα από την Τσέλιε αναλαμβάνοντας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και στον πάγκο της σλοβένικης ομάδας τον διαδέχτηκε ο βοηθός του, Ιβάν Μαγέουσκι, ο οποίος δεν φαίνεται πως θα μακροημερεύσει.
Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η διοίκηση της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ στους «16» του Conference League αποφάσισε να τον αντικαταστήσει άμεσα μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα η Τσέλιε έχει δύο σερί ήττες με κακές εμφανίσεις και ήδη φέρεται να βρίσκεται στην αγορά για τον επόμενο.
Το γεγονός μάλιστα πως το Σαββατοκύριακο η ομάδα δεν έχει παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα για να γίνει η αλλαγή και στο παιχνίδι της Πέμπτης (12/3) με την Ένωση, να υπάρχει ο νέος προπονητής στον πάγκο. Στο πρωτάθλημα πάντως η Τσέλιε έχει ακόμη απόσταση ασφαλείας οκτώ βαθμών από τη δεύτερη Μάριμπορ, η οποία έχει βέβαια παιχνίδι λιγότερο.
- Η UEFA θέλει περισσότερες από 18.524 γυναίκες διαιτητές
- Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξουν μαζί στο διπλό του Indian Wells!
- Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»
- Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
- Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
- «Στην πόρτα της εξόδου ο προπονητής της Τσέλιε»
- H Ευρωλίγκα όρισε τα Μακάμπι-Χάποελ και Παρτιζάν-Ντουμπάι
- Ο Μόρις επιβεβαίωσε ότι δεν παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις