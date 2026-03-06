«Στην πόρτα της εξόδου ο προπονητής της Τσέλιε»

Ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε πριν από έναν μήνα από την Τσέλιε αναλαμβάνοντας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και στον πάγκο της σλοβένικης ομάδας τον διαδέχτηκε ο βοηθός του, Ιβάν Μαγέουσκι, ο οποίος δεν φαίνεται πως θα μακροημερεύσει.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, η διοίκηση της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ στους «16» του Conference League αποφάσισε να τον αντικαταστήσει άμεσα μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα η Τσέλιε έχει δύο σερί ήττες με κακές εμφανίσεις και ήδη φέρεται να βρίσκεται στην αγορά για τον επόμενο.

Το γεγονός μάλιστα πως το Σαββατοκύριακο η ομάδα δεν έχει παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα για να γίνει η αλλαγή και στο παιχνίδι της Πέμπτης (12/3) με την Ένωση, να υπάρχει ο νέος προπονητής στον πάγκο. Στο πρωτάθλημα πάντως η Τσέλιε έχει ακόμη απόσταση ασφαλείας οκτώ βαθμών από τη δεύτερη Μάριμπορ, η οποία έχει βέβαια παιχνίδι λιγότερο.