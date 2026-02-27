Με τη σλοβένικη Τσέλιε κληρώθηκε η ΑΕΚ στους «16»
Την Τσέλιε θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, στους «16» του Conference League – Όλα τα ζευγάρια και το μονοπάτι μέχρι τον μεγάλο τελικό.
Τον αντίπαλό της στους «16» του Conference League έμαθε η ΑΕΚ, που θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Το πρώτο ματς θα γίνει στην έδρα της Τσέλιε, στις 12 Μαρτίου, ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στην Allwyn Arena. Να σημειωθεί πως, η Ένωση τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας στην League Phase, άρα θα παίξει εντός έδρας και τη ρεβάνς στα προημιτελικά αν βρεθεί εκεί.
Παράλληλα, η ΑΕΚ έμαθε και το μονοπάτι της μέχρι και το μεγάλο τελικό στη Λειψία, στις 27 Μαΐου, με όλες τις πιθανές διασταυρώσεις στο ενδιάμεσο.
Τα ζευγάρια για τους «16» του Conference League
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς
Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
Τσέλιε – ΑΕΚ
Φιορεντίνα – Ράκοβ
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Αν η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε, στα προημιτελικά θα παίξει με μία εκ των Σαμσουσνπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο.
Τα ζευγάρια στα προημιτελικά:
Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ VS Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας
Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα ή Ράκοβ
Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο VS Τσέλιε ή ΑΕΚ
Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς VS Ριέκα ή Στρασμπούρ
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ ή Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας VS Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας ή Φιορεντίνα ή Ράκοβ
Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ VS Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασμπούρ
Οι ημερομηνίες του Conference
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
