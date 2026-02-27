Η Μπέτις αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Το μονοπάτι μέχρι και τον τελικό
O Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στους «16» του Europa League – Όλα τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό.
Με την Μπέτις θα κοντραριστεί στην φάση των «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός, μετά και την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2), ενώ γνωστό έγινε και το μονοπάτι μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 20 Μαΐου, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, την Vodafone Arena.
Στις 12 Μαρτίου το πρώτο ματς, στην έδρα των Πράσινων που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Λεωφόρος, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα μετά στην Ισπανία, αλλά όχι στη φυσική έδρα των «βερδιμπλάνκος» το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» που είναι υπό κατασκευή.
Να σημειωθεί πως, αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις θα αντιμετωπίσει είτε την Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα στους «8».
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των «16» του Europa League
Γκενκ – Φράιμπουργκ
Ρόμα – Μπολόνια
Φερεντσβάρος – Μπράγκα
Στουτγάρδη – Πόρτο
Παναθηναϊκός – Μπέτις
Νότιχγαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Λιόν – Θέλτα
Άστον Βίλα – Λιλ
Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός στα προημιτελικά
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα VS Παναθηναϊκός ή Μπέτις
Γκενκ ή Φράιμπουργκ VS Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο VS Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ
Μπολόνια ή Ρόμα VS Λιλ ή Άστον Βίλα
Οι διασταυρώσεις των Πράσινων στα ημιτελικά
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός – Μπέτις VS Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ VS Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα
