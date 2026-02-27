Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από το Europa League (vids)

Ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση φάση του Europa League.

Πρόκριση στα πέναλτι για Παναθηναϊκό

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν και πήρε την πρόκριση (4-3, πεν. 1-1 κ.δ) στους «16» του Europa League. Το γκολ του Τριφυλλιού στην κανονική διάρκεια πέτυχε ο Τεττέη.

Νέα ήττα και αποκλεισμός

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την Θέλτα, αυτή τη φορά στην Ισπανία με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Σβέντμπεργκ στο 63’.

Στους «16» η Νότιγχαμ

Στην επόμενη φάση του Europa League προκρίθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ, παρά την ήττα με 2-1 από την Φενερμπαχτσέ. Δύο γκολ ο Ακτούρκογλου για τους φιλοξενούμενους (22’, 48’), ενώ το γκολ των Reds ήρθε από τον Χάντσον – Οντόι (68’).

Στην παράταση η Λιλ

Στη Σερβία η Λιλ με γκολ του Ζιρού στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (0-1) και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου πέτυχε ένα ακόμα γκολ με τον Νγκόι (99’) και με 2-0 προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Ανώδυνη ήττα

Η Στουτγκάρδη έχασε στη Γερμανία από την Σέλτικ με 1-0, αλλά πέρασε στην επόμενη φάση χάρη στη νίκη που είχε πετύχει στην Σκωτία με 4-1. Το γκολ των Σκωτσέζων στο αποψινό απιχνίδι πέτυχε ο ΜακΚόουαν στο 1ο λεπτό.

Με τη δύναμη της έδρας

Η Φερεντσβάρος εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Λουντογκόρετς με 2-0, ανατρέποντας το 2-1, με το οποίο είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι. Κανισόφσκι και Ζαχαρίασεν τα γκολ για την ουγγρική ομάδα.

2Χ2 για την Μπολόνια

Η Μπολόνια μετά τη Νορβηγία, επικράτησε της Μπραν και στην Ιταλία με 1-0. Ο Ζοάο Μάριο έβαλε το γκολ που έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Πήρε το θρίλερ η Γκενκ

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επικράτησε της Γκενκ στην κανονική διάρκεια με 3-1 και έστειλε το ματς στην παράταση, αλλά εκεί οι Βέλγοι σκόραραν δύο γκολ και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Μπραν – Μπολόνια 0-1

Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0

Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1

Μπολόνια – Μπραν 1-0

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0

Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-3 (παρ. 1-3 κ.δ)

Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε 1-2

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs

Φερεντσβάρος

Στουτγκάρδη

Λιλ

Παναθηναϊκός

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Μπολόνια

Γκενκ

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους 16

Άστον Βίλα

Μπράγκα

Φράιμπουργκ

Λιόν

Μίντιλαντ

Πόρτο

Μπέτις

Ρόμα