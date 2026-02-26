Θέλτα-ΠΑΟΚ 1-0: Αποκλεισμός με ψηλά το κεφάλι για τον «δικέφαλο» των 10 απουσιών (vid)

Παρά τις δέκα απουσίες ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσα τη Θέλτα, στο «Μπαλαϊδος», όμως λύγισε στο 63’, όταν δέχθηκε το γκολ. Έτσι οι Ισπανοί νίκησαν 1-0 και προκρίθηκαν στους «16» του Europa League, με δυο νίκες, μετά και το 2-1 της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες για να σκοράρει. Οι Θεσσαλονικείς στηρίχθηκαν στον Ζαφείρη (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο), ενώ καλή παρουσία κατέγραψαν και οι Μιχαηλίδης, Σάντσες.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ελλείψεις και στο πρώτο ματς. Στο Βίγκο δεν έπαιξαν δέκα παίκτες του, καθώς νοκ άουτ ήταν οι τραυματίες οι Κωνσταντέλια, Πέλκα, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Παβλένκα, Τάισον, Λόβρεν, ο άρρωστος Μύθου και ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς. Οι Θεσσαλονικείς παρατάχθηκαν με δεκάρι τον Μπιάνκο και εξτρέμ τον Σάντσες.

Στη φάση των «16» η Θέλτα θα αντιμετωπίσει μια εκ των Λιόν, Αστον Βίλα.

Μπορούσε να σκοράρει ο ΠΑΟΚ

Παρά τις ελλείψεις ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο με ψυχραιμία και προσπάθησε με κοντινές πάσες να ελέγξει το ματς. Είναι και η ομάδα που έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία (17’), καθώς ο Γιακουμάκης είχε κεφαλιά που κατέληξε ελάχιστα άουτ μετά από κόρνερ του Ζαφείρη. Μάλιστα, ο Γιακουμάκης κέρδισε τον Ράντου στον αέρα.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε και η Θέλτα στο 28’, όταν έφυγε ένα μέτρο άουτ το σουτ Βεσίνο, μετά από πάσα του ‘Ασπας. Από κει πέρα οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο του αγώνα, όμως ο ΠΑΟΚ έκλεισε τους γηπεδούχους και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να σκοράρει στο 42’, όμως ο Ράντου πρόλαβε τον Γιακουμάκη πριν πιάσει την κεφαλιά, μετά από φάουλ του Ζαφείρη και κεφαλιά του Μιχαηλίδης

Το τελείωσε ο Σβέντεμπεργκ

Στο δεύτερο ημίχρονο η Θέλτα πίεσε και στο 50’ ο Τσιφτσής έκανε καταπληκτική επέμβαση σε σουτ του Ιγκλέσιας. Η Θέλτα έκανε το 1-0 στο 63’ με πλασέ του Σβέντεμπεργκ αφού έγινε αποδέκτης της μπάλας με ασίστ του Ιγκλέσιας. Σουτ του Γερεμέγεφ στο 84′ κόντραρε σε σώματα αμυντικών.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Θέλτα δεν αγχώθηκε αφενός λόγω έδρας αφετέρου είχε στις αποσκευές της και το 2-1 του πρώτου αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το τριγωνάκι Καρέιρα – Μπόρχα – Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ αιφνιδίασε την άμυνα του ΠΑΟΚ αλλά και τον Τσιφτσή. Είναι η φάση που σκόραρε ο Σβέντενμπεργκ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η επιλογή να παίξει με δεκάρι τον Μπιάνκο δεν βγήκε στον Λουτσέσκου και στο 64’ έβαλε τον Καμαρά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιταλός Μάρκο Γκούιντα δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Φάμπρι δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 63’ Σβέντμπεργκ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο (89’ Ντομίνγκεθ), Ρουέδα, Βεσίνο, Μορίμπα (46’ Ρομάν), Καρέιρα, Άσπας (67’ Τζουτγκλά), Σβέντμπεργκ (77’ Λόπες), Ιγκλέσιας (76’ Ελ Αμπντελαουί).

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπιάνκο (64’ Καμαρά), Χατσίδης (74’ Τέιλορ), Γιακουμάκης (79’ Γερεμέγεφ).